У боях на Луганщині загинув срібний призер юнацької Олімпіади-2018 з боксу
На Луганщині загинув український боксер Максим Галінічев. Про це повідомила Федерація боксу України.
Життя Максима обірвалось 10 березня у боях в місті Червонопопівка у Луганській області.
У травні минулого року він відмовився брати участь у чемпіонаті Європи з боксу та вступив до лав українського війська у складі десантно-штурмових військ.
Під час війни боксер дістав два поранення, але знову повернувся на фронт.
Галінічев захищав Україну у 2 батальйоні 5 роти 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади (25 ОПДБр, військова частина А1126).
За свою боксерську кар’єру Галінічев ставав срібним призером юнацької Олімпіади-2018 у Буенос-Айресі у ваговій категорії до 56 кг. У 2017 році він став чемпіоном Європи серед молоді, а у 2021-му – виборов срібло чемпіонату Європи серед боксерів до 22 років.
Джерело: Федерація боксу України
Фото: ФБУ