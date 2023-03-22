У боях на Луганщині загинув срібний призер юнацької Олімпіади-2018 з боксу

Березень, 22 в 16:04

На Луганщині загинув український боксер Максим Галінічев. Про це повідомила Федерація боксу України.

Життя Максима обірвалось 10 березня у боях в місті Червонопопівка у Луганській області.

У травні минулого року він відмовився брати участь у чемпіонаті Європи з боксу та вступив до лав українського війська у складі десантно-штурмових військ.

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Під час війни боксер дістав два поранення, але знову повернувся на фронт.

Галінічев захищав Україну у 2 батальйоні 5 роти 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади (25 ОПДБр, військова частина А1126).

За свою боксерську кар’єру Галінічев ставав срібним призером юнацької Олімпіади-2018 у Буенос-Айресі у ваговій категорії до 56 кг. У 2017 році він став чемпіоном Європи серед молоді, а у 2021-му – виборов срібло чемпіонату Європи серед боксерів до 22 років.

Джерело: Федерація боксу України

Фото: ФБУ