Вперше в Європі: головним тренером чоловічої баскетбольної команди призначили жінку

Березень, 22 в 0:09

Чоловічий баскетбольний клуб АЕЛ Лімасол очолила жінка. На посаду головного тренера команди призначили найкращу кіпрську баскетболістку всіх часів Калію Пападопулу.

Після 15 років виступів за клуб та блискучу міжнародну і внутрішню кар’єру, 43-річнв Пападопулу спершу увійшла до тренерського штабу команди як асистентка головного тренера Маркоса Асонітіса.

Але після розірвання контракту з Асонітісом за взаємною згодою кіпрський клуб призначив Пападопулу тимчасовим виконувачем обов’язків тренера до кінця поточного сезону.

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Це робить колишню спортсменку першою жінкою-тренером чоловічої баскетбольної команди у Європі.

Пападопулу обіймала посаду тренера жіночої збірної з 2016 по 2019 рік, а також є давнім послом Fair Play у спорті на Кіпрі.

Якщо жіноча команда АЕЛ є найуспішнішою баскетбольною командою Кіпру, вигравши найбільше чемпіонатів (16) і кубків (15), включаючи поточний сезон, чоловіча команда вигравала свій останній титул у 2007 році. Втім вони досі лідирують за кількістю (13) національних трофеїв.

Джерело: Basket News

Фото: Basket News