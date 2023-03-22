Вперше в Європі: головним тренером чоловічої баскетбольної команди призначили жінку
Чоловічий баскетбольний клуб АЕЛ Лімасол очолила жінка. На посаду головного тренера команди призначили найкращу кіпрську баскетболістку всіх часів Калію Пападопулу.
Після 15 років виступів за клуб та блискучу міжнародну і внутрішню кар’єру, 43-річнв Пападопулу спершу увійшла до тренерського штабу команди як асистентка головного тренера Маркоса Асонітіса.
Але після розірвання контракту з Асонітісом за взаємною згодою кіпрський клуб призначив Пападопулу тимчасовим виконувачем обов’язків тренера до кінця поточного сезону.
Це робить колишню спортсменку першою жінкою-тренером чоловічої баскетбольної команди у Європі.
Пападопулу обіймала посаду тренера жіночої збірної з 2016 по 2019 рік, а також є давнім послом Fair Play у спорті на Кіпрі.
Якщо жіноча команда АЕЛ є найуспішнішою баскетбольною командою Кіпру, вигравши найбільше чемпіонатів (16) і кубків (15), включаючи поточний сезон, чоловіча команда вигравала свій останній титул у 2007 році. Втім вони досі лідирують за кількістю (13) національних трофеїв.
Джерело: Basket News
Фото: Basket News