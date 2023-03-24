Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Збірна Україна обіграла другу команду Брентфорда у спарингу за зачиненими дверима

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна Україна обіграла другу команду Брентфорда у спарингу за зачиненими дверима
Фото: УАФ

Збірна України обіграла другу команду англійського Брентфорда з рахунком 2:0 у межах спарингу, який відбувся на тренувальній базі бджіл у Лондоні.

Матч не був доступний для трансляції, ЗМІ чи вболівальників та відбувся буквально за закритими дверима.

З повідомлення УАФ, голами у матчі відзначилися захисник Дніпра-1 Олександр Сваток та хавбек Шахтаря Георгій Судаков. У воротах господарів поля м’ячі побували у кожному з таймів.

Зараз дивляться

За резерв Брентфорда зіграли два футболісти першої команди – Понтус Янсон та Джошуа Дасілва.

  • Україна (1-й тайм): Лунін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Буяльський, Мудрик, Яремчук.
  • Україна (2-й тайм): Шевченко, Мірошніченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик.

До заявки не потрапили Трубін та Ярмоленко, які продовжують відновлення, Сидорчук (застуда) та Зінченко, якому дали перепочити.

26 березня збірна України зустрінеться з командою Англії у межах другого туру відбору на Євро-2024. Раніше ми розповідали, де подивитися Англія – Україна.

Читайте
Англія — України: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка