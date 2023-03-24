Березень, 24 в 21:29

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) продовжує підготовку до фінальної частини Євро-2023. Команда без головного тренера Руслана Ротаня, який наразі перебуває у національній команді, обіграла однолітків з Данії.

Контрольна гра відбулася у турецькому Белеку та завершилася з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі відкрили синьо-жовті. Драмбаєв увірвався до штрафного та скинув п’ятою на Брагару, який закрутив у дальню дев’ятку. Перед перервою данці мали нагоду зрівняти, але не реалізували пенальті на 40-й хвилині.

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На 57-й хвилині Квісгарден зрівняв рахунок, але українці знову змогли вийти вперед після удару Очеретька. Наприкінці зустрічі Данія отримала право на ще один пенальті, який на 85-й хвилині реалізував Кьєргор.

Вирвати перемогу синьо-жовтим вдалося у компенсований час. Після атаки на останній доданій хвилині м’яч у сітку відправив Данило Сікан, який встановив остаточний рахунок – 3:2.

27 березня молодіжна збірна України в місті Реджо-ді-Калабрія проведе спаринг проти команди Італії.

В основному раунді Україна гратиме проти збірних Хорватії, Румунії та Іспанії. Матчі пройдуть у період 21-27 червня.