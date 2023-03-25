УЄФА розгляне відсторонення збірної Білорусі після заклику депутатів ЄС
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив обговорити усунення білоруських команд від виступів на міжнародній арені.
Як пише видання Sportschau, це вирішили після заклику євродепутатів заборонити членство команд із Білорусі.
У своєму листі президент УЄФА Александер Чеферін допускає можливість обговорення цього питання. За інформацією видання, Білорусь може бути виключена з турніру.
— УЄФА вже давно має намір обговорити ситуацію з Білоруссю на майбутньому засіданні нашого Виконавчого комітету, – йдеться в листі Чеферіна до більш ніж 100 членів Європарламенту, датованому п’ятницею (24/03/2023).
Лист, який опинився у розпорядженні Sportschau, є відповіддю на вимогу парламентаріїв до УЄФА виключити команди з Білорусі та Росії через агресивну війну проти України.
Видання вказує, що на засіданні буде обговорюватися питання про відсторонення команд з Білорусі.
Наступне засідання Виконавчого комітету УЄФА заплановане на 4 квітня в Лісабоні. Наступного дня в Португалії також відбудеться Конгрес УЄФА, на якому Чеферін висуватиме свою кандидатуру на переобрання на третій і останній термін.
Джерело: Sportschau