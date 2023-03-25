УЄФА розгляне відсторонення збірної Білорусі після заклику депутатів ЄС

Березень, 25 в 13:26

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив обговорити усунення білоруських команд від виступів на міжнародній арені.

Як пише видання Sportschau, це вирішили після заклику євродепутатів заборонити членство команд із Білорусі.

У своєму листі президент УЄФА Александер Чеферін допускає можливість обговорення цього питання. За інформацією видання, Білорусь може бути виключена з турніру.

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— УЄФА вже давно має намір обговорити ситуацію з Білоруссю на майбутньому засіданні нашого Виконавчого комітету, – йдеться в листі Чеферіна до більш ніж 100 членів Європарламенту, датованому п’ятницею (24/03/2023).

Лист, який опинився у розпорядженні Sportschau, є відповіддю на вимогу парламентаріїв до УЄФА виключити команди з Білорусі та Росії через агресивну війну проти України.

Видання вказує, що на засіданні буде обговорюватися питання про відсторонення команд з Білорусі.

Наступне засідання Виконавчого комітету УЄФА заплановане на 4 квітня в Лісабоні. Наступного дня в Португалії також відбудеться Конгрес УЄФА, на якому Чеферін висуватиме свою кандидатуру на переобрання на третій і останній термін.

Джерело: Sportschau