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Факти / Спорт

Немає часу чекати, нам потрібні F-16: як українці вболівали на матчі відбору на Євро-2024

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Немає часу чекати, нам потрібні F-16: як українці вболівали на матчі відбору на Євро-2024
Фото: Getty Images

Україна поступилася Англії у першому матчі відбору на Євро-2024 з рахунком 2:0. Проте для українців важливіше постачання західного озброєння для ЗСУ.

Перед стартом поєдинку українські футболісти розгорнули банер на підтримку миру, а вболівальники нагадали про необхідні ЗСУ винищувачі F-16.

– Немає часу чекати. Ріші (прем’єр-міністр Великої Британії, – Ред.), нам потрібні F-16. Слава Україні, – написали українські вболівальники на плакатах.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На матч прийшли українці, які представляли різні населені пункти, зокрема, Харків, Білу Церкву, Рівне, Чернівці, Красне та інші міста.

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Деякі вболівальники викрикували протягом футбольного матчу патріотичне гасло Слава Україні, а інші обгорнулися в державний синьо-жовтий прапор.

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