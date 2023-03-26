Україна поступилася Англії на Вемблі у першому матчі відбору на Євро-2024
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Збірна України поступилася команді Англії у матчі другого туру відбору на Євро-2024 у групі С. Зустріч відбулася у Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі та завершилася з рахунком 2:0 на користь команди трьох левів.
Голами у матчі відзначилися Гаррі Кейн та Букайо Сака у першому таймі.
Детальний огляд матчу очікуйте згодом.
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Англія – Україна – 2:0
- Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунс, Магвайр, Чілвелл, Беллінгем, Хендерсон, Райс – Сака, Кейн, Меддісон.
- Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Яремчук, Маліновський.
Наступна гра синьо-жовтих у кваліфікаційному відборі відбудеться влітку, а точніше 16 червня. Тоді наша збірна зіграє на виїзді проти Північної Македонії.