Україна поступилася Англії на Вемблі у першому матчі відбору на Євро-2024

Березень, 26 в 20:56

Збірна України поступилася команді Англії у матчі другого туру відбору на Євро-2024 у групі С. Зустріч відбулася у Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі та завершилася з рахунком 2:0 на користь команди трьох левів.

Голами у матчі відзначилися Гаррі Кейн та Букайо Сака у першому таймі.

Детальний огляд матчу очікуйте згодом.

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Англія – Україна – 2:0

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунс, Магвайр, Чілвелл, Беллінгем, Хендерсон, Райс – Сака, Кейн, Меддісон.

Пікфорд, Вокер, Стоунс, Магвайр, Чілвелл, Беллінгем, Хендерсон, Райс – Сака, Кейн, Меддісон. Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Яремчук, Маліновський.

Наступна гра синьо-жовтих у кваліфікаційному відборі відбудеться влітку, а точніше 16 червня. Тоді наша збірна зіграє на виїзді проти Північної Македонії.