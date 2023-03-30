Україна досі чинний чемпіон: ФІФА позбавила Індонезію права на проведення ЧС U-20

Березень, 29 в 22:37

Міжнародна федерація футболу відсторонила Індонезію від проведення чемпіонату світу U-20 з футболу. Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Нова країна-господар буде оголошена невдовзі, однак дати проведення турніру (20 травня – 11 червня 2023) поки залишаються незмінними.

Зазначається, що рішення ухвалили після сьогоднішньої зустрічі президента ФІФА Джанні Інфантіно з президентом Футбольної асоціації Індонезії Еріком Тохіром.

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Рішення про перенесення турніру з Індонезії ухвалили через ситуацію з недопуском Ізраїля до турніру.

Губернатор Балі Ваян Костер звернувся до керівництва країни із закликом не допустити команду Ізраїлю брати участь у ЧС. Через цю ситуацію з вимогою не допустити ізраїльську команду відбулися протести у Джакарті.

Між Індонезією та Ізраїлем немає офіційних дипломатичних відносин через Палестину.

Чинним чемпіоном світу з футболу серед команд U-20 залишається команда Україна. Нагадаємо, у фіналі ЧС U-20 e 2019 році наші хлопці здолали команду Південної Кореї. Однак захистити титул синьо-жовтим не вдастся, адже вони не змогли подолати відбірковий турнір.

Таким чином, вони стали сьомими поспіль володарями титулу, які не змогли пройти кваліфікацію до наступного турніру.

Новий чемпіонат світу серед команд U-20 мав відбутися ще у 2021 році теж в Індонезії, але його скасували через пандемію коронавірусу.