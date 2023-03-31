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Факти / Спорт

Дмитро Кулеба закликав Британію не давати візи тенісистам з РФ і Білорусі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
кулеба вімблдон

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Велику Британію відмовити у візах спортсменам з Білорусі та Росії після рішення Вімблдону дозволити їм брати участь у турнірі.

Саме рішення очільник МЗС назвав аморальним.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Зараз дивляться

– Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним.

Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах, – написав він.

Сьогодні, 31 березня, Вімблдонський клуб заявив, що має намір приймати заявки від російських і білоруських тенісистів на трав’яний турнір серії Grand Slam Вімблдон-2023.

Спортсменам з цих двох країн дозволять змагатися лише за умови нейтральності та відсутності державного фінансування з РФ і РБ.

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