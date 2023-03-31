Березень, 31 в 18:24

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Велику Британію відмовити у візах спортсменам з Білорусі та Росії після рішення Вімблдону дозволити їм брати участь у турнірі.

Саме рішення очільник МЗС назвав аморальним.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

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– Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах, – написав він.

Wimbledon’s decision to permit the participation of Russian and Belarusian players is immoral. Has Russia ceased its aggression or atrocities? No, it’s just that Wimbledon decided to accommodate two accomplices in crime. I call on the UK government to deny visas to their players. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023

Сьогодні, 31 березня, Вімблдонський клуб заявив, що має намір приймати заявки від російських і білоруських тенісистів на трав’яний турнір серії Grand Slam Вімблдон-2023.

Спортсменам з цих двох країн дозволять змагатися лише за умови нейтральності та відсутності державного фінансування з РФ і РБ.