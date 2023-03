Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Велику Британію відмовити у візах спортсменам з Білорусі та Росії після рішення Вімблдону дозволити їм брати участь у турнірі.

Саме рішення очільник МЗС назвав аморальним.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Wimbledon’s decision to permit the participation of Russian and Belarusian players is immoral. Has Russia ceased its aggression or atrocities? No, it’s just that Wimbledon decided to accommodate two accomplices in crime. I call on the UK government to deny visas to their players.

