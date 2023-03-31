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Факти / Спорт

Нейромережа внесла Мессі та Роналду до символічної збірної всіх часів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Диего Марадона
Фото: Getty Images

Чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT сформував версію символічної збірної світу всіх часів. Про це повідомляє Score 90.

На ресурсі зазначили, що попросили штучний інтелект (ChatGPT) назвати найкращих одинадцять футболістів за всю історію.

Із чинних футболістів до команди увійшли лише аргентинський форвард Ліонель Мессі, нападник збірної Португалії Криштіану Роналду та 45-річний голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон.

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Решта виконавців у символічній збірній – гравці, які вже завершили кар’єру.

 

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Допис, поширений Score 90 (@score90)

Алгоритми роботи поставили у захист чотирьох польових гравців: італійців Франко Барезі та Паоло Мальдіні, німця Франца Бекенбауера та бразильця Кафу – чемпіона світу 2002 року.

Півзахист сформували з трьох легенд – Зінедіна Зідана, Йохана Кройфа та Дієго Марадони. А в лінію атаки, окрім Мессі та Роналду, потрапив бразилець Пеле.

Усі ці футболісти раніше входили до різних рейтингів найкращих гравців світу за версіями ФІФА, УЄФА, популярних газет та журналів.

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Джерело: Score 90

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