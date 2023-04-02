Квітень, 02 в 14:51

Українського боксера Данила Заморила змусили зняти прапор України під час нагородження на турнірі у Литві.

У суботу, 1 квітня, спортсмен у фіналі вагової категорії 63,5 кг переміг представника Казахстану Султана Муссінова.

На церемонію нагородження 21-річний боксер зі Львівщини вийшов з українським прапором на плечах.

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Проте після того, як Заморило підійнявся на п’єдестал, до нього підійшов представник організаторів і попросив прибрати прапор.

За даними ЗМІ, організатори турніру просто дотримувалися протоколу, згідно з яким нікому не можна перебувати з прапором на п’єдесталі пошани.

Офіційно причину такого вчинку організатори не коментували.

Зазначимо, що турнір був організований Федерацією боксу Литви. Раніше на цьому турнірі золоті медалі завоювали ще два представники України: Юрій Захарєєв і Олександр Хижняк.

Фото: Відділення НОК України у Львівській області

Джерело: Luckypunch.net