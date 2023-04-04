Були мурахи по шкірі: Світоліна про перший матч після перерви та майбутні турніри

Квітень, 04 в 13:32

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела перший матч після народження дитини. Вона вийшла на корт на турнірі WTA 500 у Чарльстоні, де її суперницею стала казашка Юлія Путінцева.

Попри перемогу у першому сеті 7:6 (7:3), у другому вона поступилася 2:6. Вирішальна партія теж була за опоненткою 4:6. Загалом на корті суперниці провели майже три години.

— У мене були мурахи по шкірі. Було приємно бачити стільки людей на трибунах, як вони мене підтримували, особливо у деякі важкі моменти. Це не була легка гра фізично для мене, але врешті-решт я задоволена своїм рівнем гри. Тепер я чітко бачу, що потрібно покращити.

Перша ракетка Іспанії Паула Бадоса, коментуючи повернення Світоліної до змагань, сказала, що дуже добре, що Еліна повернулася.

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— Вона завжди була дуже милою і надихала мене, тому що вона була воїном на корті, бійцем, а я люблю таких гравців. Ще більше надихає те, що вона знову стала мамою. Я дуже рада за неї і сподіваюся, що незабаром вона повернеться туди, де їй належить бути.

Відповідаючи на запитання про можливі майбутні титули Grand Slam, Світоліна сказала, що це залишається її головною метою.

— Це залишається моїм головним завданням, але подивимося, що вийде з повернення, – зазначила тенісистка.

28-річна українка розповіла, що разом з командою оцінить календар та турніри, де зможе використати свій захищений рейтинг. Не виключено, що десь буде й wild-card. Вона розповіла, що також розглядає змагання ITF в Європі, щоб зіграти кілька матчів.

Після матчу з Путінцевою вона також висловила жаль щодо рішення Вімблдонського клубу дозволити гравцям з Росії та Білорусі повернутися на корти Вімблдону у статусі нейтральних спортсменів.

У паралельному матчі першого кола турніру в Чарльстоні також виступила чинна перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка несподівано поступилася нейтральній Анні Калінській у двох сетах.