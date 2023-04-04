Готовий працювати безоплатно: Славена Білича називають кандидатом на посаду тренера збірної України

Квітень, 04 в 17:11

Хорватський фахівець Славен Білич є кандидатом на посаду головного тренера збірної України з футболу.

За даними футбольного інсайдера Фабріціо Романо, це станеться, якщо УАФ “ухвалить рішення про термінові зміни”.

Романо зазначив, щодо кандидатури Білича вестимуться переговори. Хорватського фахівця на початку березня звільнили з англійського клубу Вотфорд.

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Хорватське видання Index.hr з посиланням на турецький CNN пише, що Білич навіть готовий запропонувати українцям свої послуги безкоштовно. Такий крок став би прецедентом у світовому футболі.

Річ у тім, що хорват має отримати близько 400 тис. фунтів стерлінгів компенсації від свого колишнього клубу за дострокове розірвання контракту. Тому оплата не стоятиме на першому місці через те, що він бажає якнайшвидше повернутися до роботи.

Але за інформацією Telegram-каналу ТаТоТаке, УАФ поки не контактувала з Біличем. Там додали, що хорват не фігурує як план B чи С, а УАФ “тримає курс” на Сергія Реброва.

Раніше Білич працював, зокрема, із хорватським Хайдуком, збірною Хорватії, турецьким Бешикташем, англійськими клубами Вест Гем та Вест Бромвіч.

Наразі виконувачем обов’язків головного тренера збірної України є Руслан Ротань. Під його керівництвом збірна України провела перший матч у цьому році, поступившись Англії у матчі відбору на Євро-2024.