Міжнародна федерація боротьби повернула до змагань атлетів з РФ та Білорусі

Квітень, 05 в 13:44

Міжнародна федерація боротьби дозволила атлетам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях під егідою UWW.

Відповідне рішення ухвалили одностайно на позачерговому засіданні, про що повідомляється на офіційному сайті UWW.

Представники країни-агресора та її союзниці виступатимуть під нейтральним прапором. Згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету не зможуть змагатися кадрові військові, спецпризначенці та інші силовики, а також ті атлети з РФ та Білорусі, які підтримали публічно війну проти України.

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Кожного конкретного борця допускатиме до змагань спеціальна незалежна панель. Її федерація пообіцяла незабаром сформувати.

Решта санкцій відповідно до рекомендацій МОК залишаються у силі.

Найближчі змагання під егідою UWW відбудуться з 17 до 23 квітня у Загребі – це буде чемпіонат Європи.

Наразі росіянам та білорусам дозволили змагатися під нейтральним прапором у таких видах спорту: бокс, фехтування, боротьба, тхеквондо та настільний теніс.

Наприкінці березня 2023 року МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам з цих двох країн виступати під нейтральним прапором.

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Джерело: UWW