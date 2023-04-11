Мрія всього життя: Мессі запросив фаната, який простояв під його домом 10 годин

Вболівальник зірки аргентинського футболу та форварда ПСЖ Ліонеля Мессі під час подорожі до Парижа простояв 10 годин біля дверей будинку футболіста в надії зустрітися з кумиром.

Про це повідомляє аргентинський портал Infobae.

Вболівальника звати Хуан Полкан. За його словами, він живе в Італії та грає у мініфутбол на напівпрофесійному рівні.

Він розповів, що простояв біля будинку Мессі майже цілий день, через що охоронець погрожував викликати поліцію. Але тоді дружина аргентинця Антонелла Рокуццо запросила його до будинку.

— Перше, що я побачив, це Мессі, що стоїть переді мною в шортах та капцях. І він каже “привіт”. То справді був неймовірний момент. Я сказав, як його дуже люблю, ми сфотографувалися, він розписався на футболці клубу, де я граю, обійняв мене і поставив автограф на моїй руці, — розповів Полкан.

Того ж дня чоловік зробив з автографа аргентинця на своїй руці татуювання.

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На своїй сторінці в Instagram Полкан написав, що мрії здійснюються. Він розповів, що писав допис до знімка з Лео “в сльозах та емоціях”. Чоловік подякував Мессі за незабутній момент.

— Мрії здійснюються, і сьогодні я здійснив мрію всього мого життя. Скромність, з якою ти мене прийняв, простота, ти найкращий в історії, але перш за все неймовірна людина, і Антонелла теж, яка зробила все можливе, змусивши мене буквально увійти в її будинок, щоб здійснити мою мрію.

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Вболівальник зізнався, що після цього багато людей йому телефонували, щоб дізнатися адресу Мессі, але він відмовився з поваги до свого кумира. Він розповів, що спершу інформацію про адресу шукав в інтернеті, а дізнався її від перукаря, який їздив до Мессі та мешкає у Парижі.

Джерело: Infobae

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