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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Мрія всього життя: Мессі запросив фаната, який простояв під його домом 10 годин

Ліонель Мессі
Фото: Getty Images

Вболівальник зірки аргентинського футболу та форварда ПСЖ Ліонеля Мессі під час подорожі до Парижа простояв 10 годин біля дверей будинку футболіста в надії зустрітися з кумиром.

Про це повідомляє аргентинський портал Infobae.

Вболівальника звати Хуан Полкан. За його словами, він живе в Італії та грає у мініфутбол на напівпрофесійному рівні.

Він розповів, що простояв біля будинку Мессі майже цілий день, через що охоронець погрожував викликати поліцію. Але тоді дружина аргентинця Антонелла Рокуццо запросила його до будинку.

— Перше, що я побачив, це Мессі, що стоїть переді мною в шортах та капцях. І він каже “привіт”. То справді був неймовірний момент. Я сказав, як його дуже люблю, ми сфотографувалися, він розписався на футболці клубу, де я граю, обійняв мене і поставив автограф на моїй руці, — розповів Полкан.

Того ж дня чоловік зробив з автографа аргентинця на своїй руці татуювання.

 

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Допис, поширений Juan Polcan (@juanpolcan)

На своїй сторінці в Instagram Полкан написав, що мрії здійснюються. Він розповів, що писав допис до знімка з Лео “в сльозах та емоціях”. Чоловік подякував Мессі за незабутній момент.

— Мрії здійснюються, і сьогодні я здійснив мрію всього мого життя. Скромність, з якою ти мене прийняв, простота, ти найкращий в історії, але перш за все неймовірна людина, і Антонелла теж, яка зробила все можливе, змусивши мене буквально увійти в її будинок, щоб здійснити мою мрію.

 

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Допис, поширений Juan Polcan (@juanpolcan)

Вболівальник зізнався, що після цього багато людей йому телефонували, щоб дізнатися адресу Мессі, але він відмовився з поваги до свого кумира. Він розповів, що спершу інформацію про адресу шукав в інтернеті, а дізнався її від перукаря, який їздив до Мессі та мешкає у Парижі.

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Джерело: Infobae

Ліонель Мессі, Париж, ПСЖ, Футбол
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