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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Мілан здолав Наполі, а Реал Мадрид впевнено обіграв Челсі у чвертьфіналі ЛЧ

Мілан Ісмаель Беннасер
Фото: Getty Images

Італійський Мілан та мадридський Реал тріумфували у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Мілан – Наполі – 1:0

  • Гол: Беннасер, 40

Россонері вдома приймали іншу італійську команду Наполі. Гра відбулася на легендарному Сан-Сіро та завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі забив алжирський хавбек Мілану Ісмаель Беннасер. Це сталося на 40-й хвилині зустрічі. Беннасер відгукнувся на пас у штрафному майданчику та, не вагаючись, вразив у лівий нижній кут воріт.

Варто відзначити, що половину другого тайму неаполітанці грали у меншості. На 75-й хвилині  півзахисник Замбо Ангісса вдруге сфолив на Тео Ернандесі і арбітр виписав йому другий гірчичник, який миттєво перетворився на червону картку.

Реал Мадрид – Челсі 2:0

  • Голи: Бензема, 22 Асенсіо, 74

В іншому матчі вершкові приймали на Сантьяго Бернабеу лондонський Челсі. Гра завершилася впевненою перемогою підопічних Карло Анчелотті з рахунком 2:0.

Розмочив нулі на табло Карім Бензема, для якого цей гол став 90-м у Лізі чемпіонів за всю кар’єру. Спершу Дані Карвахаль закинув м’яча з глибини, після чого Вінісіус пробив, але на удар зреагував голкіпер чиніх Кепа Аррісабалага. Втім м’яч після відскоку опинився у Бензема, який не схибив.

На 59-й хвилині гості залишилися удесятьох, після того як пряму червону картку за затримку суперника отримав Бен Чілвелл. Англійський захисник програв позицію Родріго і схопив його за руку.

Крапку у матчі поставив свіженький Марко Асенсіо, який з лінії штрафного майданчика низом пробив у сітку воріт.

Матчі-відповіді команд відбудуться 18 квітня у Неаполі та Лондоні відповідно. В інших парах, матчі яких відбулися напередодні, Манчестер Сіті розгромив мюнхенську Баварію (3:0), а міланський Інтер здолав португальську Бенфіку (2:0).

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Ліга чемпіонів, Мілан, Наполі, Реал Мадрид, Футбол, Челсі
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