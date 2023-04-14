УАФ на пів року дискваліфікувала футболіста за грубий поштовх дівчини-арбітра
Українська асоціація футболу на пів року відсторонила колишнього футболіста житомирського Полісся Вадима Червака, який у матчі Першої ліги грубо штовхнув дівчину-арбітра Софію Причину.
Таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет, повідомив офіційний сайт УАФ.
Інцидент за участю 23-річного футболіста та 24-річної футбольної судді стався під час матчу Полісся – Металург.
Суддя не призначила пенальті у ворота Металурга, після чого її відразу ж оточили гравці житомирського клубу. Червак не впорався з емоціями та грубо штовхнув її у спину, за що відразу ж був вилучений з поля.
Через кілька годин після інциденту захисник вибачився за свою поведінку, пояснивши її “емоціями та обставинами”.
Червак міг отримати ще більший термін дискваліфікації, але під час засідання комітету визнав свою провину. У футболіста є право на оскарження цього рішення в Апеляційному комітеті УАФ.
Напередодні через цей інцидент ФК Полісся оголосило про розірвання угоди з футболістом. У клубі пояснили, що не толерують будь-які прояви фізичного впливу на учасників матчу.
Фото: ФК Полісся
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