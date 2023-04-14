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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

УАФ на пів року дискваліфікувала футболіста за грубий поштовх дівчини-арбітра

Вадим Червак

Українська асоціація футболу на пів року відсторонила колишнього футболіста житомирського Полісся Вадима Червака, який у матчі Першої ліги грубо штовхнув дівчину-арбітра Софію Причину.

Таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет, повідомив офіційний сайт УАФ.

Інцидент за участю 23-річного футболіста та 24-річної футбольної судді стався під час матчу Полісся – Металург.

Суддя не призначила пенальті у ворота Металурга, після чого її відразу ж оточили гравці житомирського клубу. Червак не впорався з емоціями та грубо штовхнув її у спину, за що відразу ж був вилучений з поля.

Через кілька годин після інциденту захисник вибачився за свою поведінку, пояснивши її “емоціями та обставинами”.

Червак міг отримати ще більший термін дискваліфікації, але під час засідання комітету визнав свою провину. У футболіста є право на оскарження цього рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

Напередодні через цей інцидент ФК Полісся оголосило про розірвання угоди з футболістом. У клубі пояснили, що не толерують будь-які прояви фізичного впливу на учасників матчу.

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Фото: ФК Полісся

Джерело: УАФ
Перша ліга, УАФ, Футбол
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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