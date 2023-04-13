В одного розбита губа, в іншого – штраф: гравці Баварії побилися після поразки в ЛЧ

Футболісти мюнхенської Баварії Садіо Мане та Лерой Сане побилися у роздягальні після розгромної поразки від Манчестер Сіті з рахунком 0:3 у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

За даними німецького видання Bild, Мане вдарив Сане по обличчю в роздягальні після гри. Повідомлялося, що Садіо розбив губу партнеру по команді.

Словесна перепалка між футболістами, ймовірно, розпочалася ще під час гри. На 83-й хв зустрічі у трансляцію потрапила їхня суперечка після одного з ігрових епізодів. Після цього, повідомляється, конфлікт не вщух у роздягальні.

Видання пише, що сенегальському форварду не сподобалося, як з ним розмовляв Сане на полі. Гравців розняли два інші футболісти мюнхенського клубу.

Після інциденту в роздягальні Сане поїхав автобусом разом із командою до Мюнхена, тоді як Мане повертався окремо.

Реакція Баварії

Мюнхенська Баварія спершу ніяк не коментувала інцидент, але 13 квітня повідомила про покарання для Садіо Мане. Футболіста відсторонили від матчу з Гоффенгаймом у Бундеслізі, який відбудеться у суботу, 15 квітня.

Причиною вказали неналежну поведінку форварда після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Крім того, Садіо Мане змушений буде сплатити штраф.

Джерело : Bild

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