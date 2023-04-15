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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

17-річний український форвард підписав угоду з англійським клубом

Тімур Тутєров

Футбольні клуби Колос Ковалівка та англійський Сандерленд досягли угоди щодо трансферу 17-річного українського форварда Тимура Тутєрова.

Про це повідомляється на офіційних сайтах команд.

Угода українця з чорними котами розрахована на 2,5 роки.

Тутєров зараз тренується з юнацькою командою U-18. Очікується, що його активно залучатимуться до роботи з U-20. Також він братиме участь у тренуваннях головної команди Сандерленда.

За юнацьку команду Колоса у цьому сезоні він забив сім голів у 15 матчах. Він також двічі виходив у стартовому складі основної команди.

Зараз Сандерленд виступає в англійському Чемпіоншипі і посідає десяту сходинку у турнірній таблиці, набравши 58 очок після 41 матчу.

Сандерленд – шестиразовий чемпіон Англії, але востаннє чемпіонський кубок клуб підіймав ще до Другої світової війни у сезоні-1935/36. Свої домашні матчі Сандерленд проводить на Стедіум оф Лайт. Востаннє в АПЛ клуб виступав у сезоні-2016/17.

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Джерела: ФК Колос Ковалівка , ФК Сандерленд

Фото: ФК Сандерленд

Трансфери УПЛ, Футбол, Чемпіоншип
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