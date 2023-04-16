Китайський боксер Чжилей після сенсаційної перемоги претендує на пояс Усика

Китайський боксер Чжан Чжилей сенсаційно переміг технічним нокаутом британця Джо Джойса та став володарем титулу тимчасового чемпіона WBO.

37-річний Джойс, який володів титулом тимчасового чемпіона WBO, вважався фаворитом поєдинку, що відбувся у Лондоні. Але вже у шостому раунді рефері зупинив бій, зафіксувавши технічну поразку британця.

Через величезну кількість пропущених ударів у Джойса майже закрилося око, тому лікарі порадили зупинити бій.

Перед поєдинком Джойс не приховував, що дивиться на перспективу наступних боїв проти іменитих боксерів. Зокрема, він прагнув отримати право на бій з чемпіоном WBO, WBA та IBF Олександром Усиком, а також говорив про бій з Тайсоном Ф’юрі за корону WBC.

— Я просто розчарований своїм виступом. З поваги до Чжана Чжилея це був хороший бій, але я думаю, що міг би виступити краще. Віддаю йому належне, тому що він був хорошим бійцем, – сказав Джойс після бою.

37-річний Джойс став тимчасовим чемпіоном WBO у вересні 2022-го, коли переміг Джозефа Паркера. Він був обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Олександр Усик, але тепер на бій з українцем претендує 39-річний Чжилей.

Наприкінці березня стало відомо, що командам Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі не вдалося домовитися про бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Після цього повідомлялося, що українцю доведеться провести обов’язковий захист поясу WBA від претендента Даніеля Дюбуа.

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