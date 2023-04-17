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Спорт
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Пішов з життя шестиразовий чемпіон України, ексфутболіст Динамо Павло Шкапенко

Павло Шкапенко

Пішов з життя ексфутболіст Динамо та збірної України Павло Шкапенко, йому було 50 років. 

Про це повідомляє Тelegram-канал Бомбардир.

– Трагічна новина для всієї української футбольної спільноти. Павло відіграв за київське Динамо шість сезонів. Шестиразовий чемпіон України, тричі володар Кубка України, – йдеться у повідомленні. 

Павло Шкапенко, вихованець запорізького футболу, забивав Барселоні, виступав за національну збірну України.

Також грав за українські клуби Металург (Запоріжжя), ЦСКА (Київ).

У Павла залишилося дві доньки.

Редакція Фактів ICTV висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого.

Фото: Тelegram-канал Бомбардир

Динамо, Смерть, смерть спортсмена, Україна, Футбол
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