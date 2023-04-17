Пішов з життя шестиразовий чемпіон України, ексфутболіст Динамо Павло Шкапенко
Пішов з життя ексфутболіст Динамо та збірної України Павло Шкапенко, йому було 50 років.
Про це повідомляє Тelegram-канал Бомбардир.
– Трагічна новина для всієї української футбольної спільноти. Павло відіграв за київське Динамо шість сезонів. Шестиразовий чемпіон України, тричі володар Кубка України, – йдеться у повідомленні.
Павло Шкапенко, вихованець запорізького футболу, забивав Барселоні, виступав за національну збірну України.
Також грав за українські клуби Металург (Запоріжжя), ЦСКА (Київ).
У Павла залишилося дві доньки.
Редакція Фактів ICTV висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого.
Фото: Тelegram-канал Бомбардир
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