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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Спортивний арбітражний суд довічно відсторонив українського тренера від футболу

Олександр Севідов
Фото: УНІАН

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) залишив без змін рішення про довічне відсторонення від футболу для українського тренера Олександра Севідова.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

У 2018 році Севідову повідомили про підозру в маніпуляції результатами матчів ФК Суми, в якому Севідов тоді був на посаді головного тренера.

Через два роки фахівця дискваліфікували на п’ять років (плюс п’ять років умовно) у справі про участь ФК Суми в договірних матчах. Але Апеляційний комітет задовольнив скаргу Комітету з етики та чесної гри, після чого УАФ довічно відсторонила тренера.

Таким чином 53-річному Севідову довічно заборонено займатися будь-якою футбольною діяльністю. Це включає не лише тренерську, а й адміністративну роботу.

Сам тренер неодноразово заперечував свою провину та наголошував на відсутності у сторони звинувачення належної доказової бази. Згодом він оскаржив це рішення у найвищій інстанції – Спортивному арбітражному суді. Але CAS залишив чинним рішення про дискваліфікацію. Оскаржити його неможливо.

Олександр Севідов як футболіст грав за донецький та запорізький Металурги, а також луганську Зорю. Він завершив кар’єру гравця у 2001 році. Як тренер працював із донецьким Металургом, Металістом, Закарпаттям, Іллічівцем, а також болгарською Вереєю та молдовською Зімброю.

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Джерело: УАФ
CAS, УАФ, Футбол
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