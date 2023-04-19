Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні

Легенда українського футболу Андрій Шевченко в ефірі CBS після матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів у вівторок звернувся до іноземної аудиторії, нагадавши, що в Україні досі триває війна.

— Хочу нагадати людям про Україну, війна там досі триває. Хочеться привернути увагу та закликати підтримувати Україну. Це дуже важливо для нас, що решта світу стоїть за нами, – сказав він.

Він зазначив, що ситуація зараз дуже складна, але він пишається людьми в Україні, які згуртувалися та захищають країну.

За словами Шевченка, спорт може принести багато. Він розповів, що був залучений до збору коштів на відбудову спортивного стадіону в Ірпені.

“The situation is very difficult. But I am very proud of my people.” Andriy Shevchenko explains how sport can help support the people of Ukraine. pic.twitter.com/5bYFgRMMIT — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023

Також екснаставник збірної України нагадав іноземцям, що рік тому це місто було зруйноване під час війни і вона все ще триває. Шевченко підкреслив, що зараз головним завданням є дати шанс молодим людям “повернутись на стадіон, робити веселі речі та на певний час трошки забути про війну”.

Нещодавно Шевченко разом з українськими футболістами Олександром Зінченком та Михайлом Мудриком відвідали благодійний концерт українського гурту Океан Ельзи у Лондоні. Захід відбувся у межах туру Help for Ukraine у концертному залі Royal Albert Hall.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

А у Мілані на благодійному вечері, який пройшов під патронатом Андрія Шевченка, було зібрано €150 тис. на відновлення стадіону в Ірпені.

Напередодні колишній клуб Андрія Шевченка італійський Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів інший клуб із Італії Наполі. Востаннє россонері грали на цій стадії ще у 2007 році. Тоді у фіналі ЛЧ в Афінах вони обіграли англійський Ліверпуль з рахунком 2:1.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.