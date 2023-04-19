Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні
Легенда українського футболу Андрій Шевченко в ефірі CBS після матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів у вівторок звернувся до іноземної аудиторії, нагадавши, що в Україні досі триває війна.
— Хочу нагадати людям про Україну, війна там досі триває. Хочеться привернути увагу та закликати підтримувати Україну. Це дуже важливо для нас, що решта світу стоїть за нами, – сказав він.
Він зазначив, що ситуація зараз дуже складна, але він пишається людьми в Україні, які згуртувалися та захищають країну.
За словами Шевченка, спорт може принести багато. Він розповів, що був залучений до збору коштів на відбудову спортивного стадіону в Ірпені.
“The situation is very difficult. But I am very proud of my people.”
Andriy Shevchenko explains how sport can help support the people of Ukraine. pic.twitter.com/5bYFgRMMIT
— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023
Також екснаставник збірної України нагадав іноземцям, що рік тому це місто було зруйноване під час війни і вона все ще триває. Шевченко підкреслив, що зараз головним завданням є дати шанс молодим людям “повернутись на стадіон, робити веселі речі та на певний час трошки забути про війну”.
Нещодавно Шевченко разом з українськими футболістами Олександром Зінченком та Михайлом Мудриком відвідали благодійний концерт українського гурту Океан Ельзи у Лондоні. Захід відбувся у межах туру Help for Ukraine у концертному залі Royal Albert Hall.
Переглянути цей допис в Instagram
А у Мілані на благодійному вечері, який пройшов під патронатом Андрія Шевченка, було зібрано €150 тис. на відновлення стадіону в Ірпені.
Напередодні колишній клуб Андрія Шевченка італійський Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів інший клуб із Італії Наполі. Востаннє россонері грали на цій стадії ще у 2007 році. Тоді у фіналі ЛЧ в Афінах вони обіграли англійський Ліверпуль з рахунком 2:1.