Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні

Легенда українського футболу Андрій Шевченко в ефірі CBS після матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів у вівторок звернувся до іноземної аудиторії, нагадавши, що в Україні досі триває війна.

Він зазначив, що ситуація зараз дуже складна, але він пишається людьми в Україні, які згуртувалися та захищають країну.

За словами Шевченка, спорт може принести багато. Він розповів, що був залучений до збору коштів на відбудову спортивного стадіону в Ірпені.

“The situation is very difficult. But I am very proud of my people.”

Andriy Shevchenko explains how sport can help support the people of Ukraine. pic.twitter.com/5bYFgRMMIT

— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023