Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні

Андрій Шевченко
Фото: УНІАН

Легенда українського футболу Андрій Шевченко в ефірі CBS після матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів у вівторок звернувся до іноземної аудиторії, нагадавши, що в Україні досі триває війна.

— Хочу нагадати людям про Україну, війна там досі триває. Хочеться привернути увагу та закликати підтримувати Україну. Це дуже важливо для нас, що решта світу стоїть за нами, – сказав він.

Він зазначив, що ситуація зараз дуже складна, але він пишається людьми в Україні, які згуртувалися та захищають країну.

За словами Шевченка, спорт може принести багато. Він розповів, що був залучений до збору коштів на відбудову спортивного стадіону в Ірпені.

Також екснаставник збірної України нагадав іноземцям, що рік тому це місто було зруйноване під час війни і вона все ще триває. Шевченко підкреслив, що зараз головним завданням є дати шанс молодим людям “повернутись на стадіон, робити веселі речі та на певний час трошки забути про війну”.

Нещодавно Шевченко разом з українськими футболістами Олександром Зінченком та Михайлом Мудриком відвідали благодійний концерт українського гурту Океан Ельзи у Лондоні.  Захід відбувся у межах туру Help for Ukraine у концертному залі Royal Albert Hall.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

А у Мілані на благодійному вечері, який пройшов під патронатом Андрія Шевченка, було зібрано €150 тис. на відновлення стадіону в Ірпені.

Напередодні колишній клуб Андрія Шевченка італійський Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів інший клуб із Італії Наполі. Востаннє россонері грали на цій стадії ще у 2007 році. Тоді у фіналі ЛЧ в Афінах вони обіграли англійський Ліверпуль з рахунком 2:1.

Читайте також
Мілан та Реал Мадрид стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів
Реал Мадрид Модрич, Родріго

Андрій Шевченко, Війна в Україні, Ліга чемпіонів, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Додаткові 30 тис. грн для військових. У Генштабі закликали не займатись популізмом
ЗСУ
Назвала Зеленського гарною людиною: суд Москви оштрафував пенсіонерку
пенсіонерка
Знищені ґрунти, військові бази та міст: Ташева про екологічну катастрофу в Криму
Російські окупанти в Криму
ППО Patriot в Україні та черговий обстріл Херсону: 420-й день війни (онлайн)
Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні
Вибухи у Херсоні: окупанти обстріляли автобусний парк
обстріл Херсону
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (19.04.2023)
Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (19.04.2023)
Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (19.04.2023)
Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь