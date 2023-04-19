Вперше за 10 років: Україна виборола золото ЧЄ-2023 з вільної боротьби

У Загребі спортсмен Василь Михайлов виборов для України перше золото на чемпіонаті Європи з боротьби. Він вперше у своїй кар’єрі пройшов до сутички за золото у вазі до 79 кг, перемігши чемпіона Європи-2020 Георгіоса Кугіумцідіса, який представляв Грецію.

До чемпіонату Європи-2023 з боротьби в активі Михайлова була лише одна медаль континентальних першостей.

У 2020 році український спортсмен виборов бронзову нагороду у вазі до 79 кг. А попередній чемпіонат Європи борець був змушений пропустити через повномасштабне вторгнення РФ. Тоді Асоціація спортивної боротьби України включила до заявки лише жіночий склад.

У фіналі Михайлов зустрівся з чемпіоном Європи у 2022 році – греком Георгісом Кугіумцідісом, здобувши перемогу над ним з рахунком 3:1.

Це перша золота нагорода Михайлова в спортивній кар’єрі та перша перемога України у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років.

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