Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зірка ПСЖ Неймар повідомив, що невдовзі знову стане батьком

Неймар і Бруна Б'янкарді

Футболіст збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар і бразильська модель Бруна Б’янкарді збираються стати батьками.

Форвард та його подруга оголосили у соціальних мережах, що чекають на спільну дитину. Для Неймара вона стане другою. У гравця вже є 11-річний син Давид Лука.

Вони не повідомляють, це буде хлопчик чи дівчинка.

— Ти потрапиш у чудову сім’ю, з братом, бабусею, дідусем, тіткою і дядьком, які вже дуже тебе люблять! Дитинко, ми з нетерпінням чекаємо на тебе, – написала пара у спільному пості.

Б’янкарді та Неймар почали зустрічатися у 2021 році, а офіційно оформили свої стосунки у січні 2022 року. Однак пізніше того ж року у серпні 2022-го вони розлучилися невдовзі після оголошення про свої заручини.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

На початку 2023 року пара знову почала зустрічатися. У спільному дописі вони також зазначили: Ми мріяли про твоє життя, ми плануємо твою появу і знаємо, що ти тут, щоб доповнити наше кохання і зробити наші дні щасливішими.

На пост відреагували партнери по збірній та ПСЖ, зокрема Вінісіус, Рішарлісон і Марко Верратті, а також дружина Ліонеля Мессі Антонела Роккуццо.

Б’янкарді – модель та інфлюенсерка, у якої понад 4 млн підписників в Instagram. Відомо, що вона родом із Сан-Паулу та має диплом у галузі модного бізнесу.

Читайте також
Мрія всього життя: Мессі запросив фаната, який простояв під його домом 10 годин
Ліонель Мессі

Збірна Бразилії, Неймар, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пишаюся своїм народом: Шевченко після матчів ЛЧ закликав допомагати Україні
Андрій Шевченко
Мілан та Реал Мадрид стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів
Реал Мадрид Модрич, Родріго
Спортивний арбітражний суд довічно відсторонив українського тренера від футболу
Олександр Севідов
ММС оприлюднило список спортсменів з РФ та Білорусі, які підтримують війну проти України
Зірка ПСЖ Неймар повідомив, що невдовзі знову стане батьком
Пішов з життя шестиразовий чемпіон України, ексфутболіст Динамо Павло Шкапенко
Павло Шкапенко
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Зірка ПСЖ Неймар повідомив, що невдовзі знову стане батьком
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Зірка ПСЖ Неймар повідомив, що невдовзі знову стане батьком
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь