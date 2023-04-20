Зірка ПСЖ Неймар повідомив, що невдовзі знову стане батьком

Футболіст збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар і бразильська модель Бруна Б’янкарді збираються стати батьками.

Форвард та його подруга оголосили у соціальних мережах, що чекають на спільну дитину. Для Неймара вона стане другою. У гравця вже є 11-річний син Давид Лука.

Вони не повідомляють, це буде хлопчик чи дівчинка.

— Ти потрапиш у чудову сім’ю, з братом, бабусею, дідусем, тіткою і дядьком, які вже дуже тебе люблять! Дитинко, ми з нетерпінням чекаємо на тебе, – написала пара у спільному пості.

Б’янкарді та Неймар почали зустрічатися у 2021 році, а офіційно оформили свої стосунки у січні 2022 року. Однак пізніше того ж року у серпні 2022-го вони розлучилися невдовзі після оголошення про свої заручини.

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На початку 2023 року пара знову почала зустрічатися. У спільному дописі вони також зазначили: Ми мріяли про твоє життя, ми плануємо твою появу і знаємо, що ти тут, щоб доповнити наше кохання і зробити наші дні щасливішими.

На пост відреагували партнери по збірній та ПСЖ, зокрема Вінісіус, Рішарлісон і Марко Верратті, а також дружина Ліонеля Мессі Антонела Роккуццо.

Б’янкарді – модель та інфлюенсерка, у якої понад 4 млн підписників в Instagram. Відомо, що вона родом із Сан-Паулу та має диплом у галузі модного бізнесу.

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