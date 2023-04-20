Манчестер Сіті та Інтер вийшли у півфінал ЛЧ, вибивши Баварію та Бенфіку

Англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Містяни за підсумками двох матчів здолали мюнхенську Баварію, а нерадзурі вибили з турніру португальську Бенфіку.

Баварія – Манчестер Сіті – 1:1 (1:4)

Голи: Кімміх, 83 (пен.) – Голанд, 57

Перший тайм матчу на Альянц Арені минув без голів. Найкращу нагоду відкрити рахунок мали гості, після того як заробили пенальті через гру рукою у власному штрафному Дайота Упамекано.

До позначки підійшов форвард містян Ерлінг Голанд, але відправив м’яча вище воріт. Перед цим трапився не менш цікавий епізод, коли Упамекано сфолив на норвежцеві, зірвавши його вихід віч-на-віч з голкіпером. Арбітр показав французькому захиснику червону, але відразу ж скасував її після підказки відеоасистента про офсайд у Голанда.

Все ж Голанд став автором першого забитого м’яча у матчі. Це сталося на 57-й хвилині. Норвежець переграв позиційно Упамекано, який послизнувся і впав, після чого потужно пробив повз Яна Зоммера.

Господарям поля все ж вдалося відзначитися у грі наприкінці, коли пенальті реалізував Йозуа Кімміх.

Перший матч у Манчестері завершився розгромною перемогою містян з рахунком 3:0.

Інтер – Бенфіка – 3:3 (5:3)

Голи: Барелла, 14 Мартінес, 65 Корреа, 78 – Аурснес, 38 Антоніо Сілва, 86 Муса, 90+5

Інший матч відбувся на Сан-Сіро у Мілані і сповна потішив вболівальників голами. Рахунок відкрив хавбек нерадзурі Нікола Барелла після передачі від Лаутаро Мартінеса.

Ще до перерви гостям вдалося зрівняти завдяки голу норвезького півзахисника Фредріка Аурснеса.

У другому таймі голи Лаутаро Мартінеса та Хоакіна Корреа суттєво збільшили перевагу Інтера, однак португальцям вдалося зрівняти наприкінці гри. Спершу м’яч у сітку воріт Андре Онана вколотив Антоніу Сілва, а у компенсований час забив Петар Муса.

У першому чвертьфінальному матчі Інтер на виїзді обіграв Бенфіку з рахунком 2:0.

Таким чином у півфіналі Інтер зустрінеться з іншою італійською командою Міланом, а Манчестер Сіті зіграє з чинними чемпіонами турніру мадридським Реалом. Перші матчі відбудуться 9 травня.

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