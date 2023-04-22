Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна виборола два золота у жіночій боротьбі на ЧЄ та виграла медальний залік

Аліна Грушина-Акобія
Фото: Getty Images

Україна виборола дві золоті медалі у жіночих змаганнях на чемпіонаті Європи-2023 з боротьби, який відбувся у Загребі (Хорватія).

Перше золото виборола Аліна Грушина-Акобія у вазі до 57 кг. У фіналі 23-річна борчиня здобула переконливу перемогу над азербайджанкою Жалу Алієвою з рахунком 10:0.

Ще одне золото у скарбничку збірної синьо-жовтих принесла Ірина Коляденко у категорії до 62 кг, яка у фіналі здолала норвежку Грейс Буллен (9:6).

Перемога дозволила Коляденко повернути собі звання чемпіонки Європи, яке вона вперше виборола 2021 року. Минулого року Ірина пропустила турнір через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Загалом жіноча команда України виборола шість медалей. Раніше три срібла принесли Оксана Лівач (категорія – до 50 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алла Белінська (до 68 кг). А бронзової медалі удостоїлася Тетяна Сова-Ріжко у вазі до 65 кг.

Ці нагороди дозволили  українкам виграти медальний та командний заліки. У медальному заліку наша команда випередила Румунію та Болгарію, а у командному Туреччину та Болгарію.

Загалом Україна на ЧЄ-2023 виборола вже дев’ять медалей. У чоловіків єдине золото виборов Василь Михайлов у вазі до 79 кг. Бронзові медалі взяли Ерік Арушанян (до 65 кг) та Ігор Никифорук (до 70 кг).

Читайте також
Вперше за 10 років: Україна виборола золото ЧЄ-2023 з вільної боротьби
Україна виборола два золота у жіночій боротьбі на ЧЄ та виграла медальний залік

Боротьба, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вперше за 10 років: Україна виборола золото ЧЄ-2023 з вільної боротьби
Україна виборола два золота у жіночій боротьбі на ЧЄ та виграла медальний залік
Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Каміла Конотоп
Українець Ковтун виграв золото на ЧЄ-2023 з гімнастки, у Радівілова бронза
Ілля Ковтун
Українка Ломачинська виграла дві бронзи на ЧЄ-2023 з важкої атлетики
Ангеліна Ломачинська
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Україна виборола два золота у жіночій боротьбі на ЧЄ та виграла медальний залік
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Україна виборола два золота у жіночій боротьбі на ЧЄ та виграла медальний залік
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Україна виборола два золота у жіночій боротьбі на ЧЄ та виграла медальний залік
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Україна виборола два золота у жіночій боротьбі на ЧЄ та виграла медальний залік
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь