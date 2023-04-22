Україна виборола дві золоті медалі у жіночих змаганнях на чемпіонаті Європи-2023 з боротьби, який відбувся у Загребі (Хорватія).

Перше золото виборола Аліна Грушина-Акобія у вазі до 57 кг. У фіналі 23-річна борчиня здобула переконливу перемогу над азербайджанкою Жалу Алієвою з рахунком 10:0.

Ще одне золото у скарбничку збірної синьо-жовтих принесла Ірина Коляденко у категорії до 62 кг, яка у фіналі здолала норвежку Грейс Буллен (9:6).

Перемога дозволила Коляденко повернути собі звання чемпіонки Європи, яке вона вперше виборола 2021 року. Минулого року Ірина пропустила турнір через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Загалом жіноча команда України виборола шість медалей. Раніше три срібла принесли Оксана Лівач (категорія – до 50 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алла Белінська (до 68 кг). А бронзової медалі удостоїлася Тетяна Сова-Ріжко у вазі до 65 кг.

Ці нагороди дозволили українкам виграти медальний та командний заліки. У медальному заліку наша команда випередила Румунію та Болгарію, а у командному Туреччину та Болгарію.

Загалом Україна на ЧЄ-2023 виборола вже дев’ять медалей. У чоловіків єдине золото виборов Василь Михайлов у вазі до 79 кг. Бронзові медалі взяли Ерік Арушанян (до 65 кг) та Ігор Никифорук (до 70 кг).

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