Ультрас вивісили банер, а клуб зробив промо: Атлетіко Паранаенсе підтримав ФК Маріуполь

Клуб бразильської Серії А Атлетіко Паранаенсе у своїх соцмережах зробив промо ініціативи команди третього дивізіону штату Парана АА Бател, яка нещодавно вирішила виступати з емблемою та у кольорах українського ФК Маріуполь до відновлення клубу.

Перед матчем стадії 1/16 фіналу Кубка Бразилії Атлетіко Паранаенсе продемонстрував цей ролик на табло домашнього стадіону, а ультрас на трибунах розмістили банер Маріуполя.

– Рік тому Україна зазнала вторгнення. Місто Маріуполь було повністю зруйновано. А команда футбольного клубу Маріуполь припинила свою діяльність, – йдеться у дописі.

Там додали, що Бател збереже маріупольський футбольний клуб. ФК Бател змінить своє ім’я, носитиме форму, кольори, прапори, поки маріупольці не зможуть повернутися додому та спокійно грати.

– Сьогодні ми розпочинаємо гру на нашій арені, вітаючи Маріуполь, – зазначили в Атлетіко Паранаенсе.

Há um ano, a Ucrânia foi invadida. A cidade de Mariupol foi totalmente destruída. E o time do Mariupol Futebol Clube deixou de existir. pic.twitter.com/xwR2njfBY9 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 26, 2023

Відео з трибун стадіону можна побачити за цим посиланням.

Раніше повідомлялося, що бразильський клуб АА Бател гратиме з емблемою та назвою українського ФК Маріуполь. Команда базується у місті Гуарапуава, де зосереджена найбільша українська діаспора в Латинській Америці.

Бразильський клуб має намір грати у кольорах клубу з Маріуполя, доки український ФК не матиме можливості повернутися до рідного міста та поновити свої виступи в чемпіонаті України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.