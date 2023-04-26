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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ультрас вивісили банер, а клуб зробив промо: Атлетіко Паранаенсе підтримав ФК Маріуполь

Атлетіко Параененсе банер Маріуполя
Фото: Depositphotos

Клуб бразильської Серії А Атлетіко Паранаенсе у своїх соцмережах зробив промо ініціативи команди третього дивізіону штату Парана АА Бател, яка нещодавно вирішила виступати з емблемою та у кольорах українського ФК Маріуполь до відновлення клубу.

Перед матчем стадії 1/16 фіналу Кубка Бразилії Атлетіко Паранаенсе продемонстрував цей ролик на табло домашнього стадіону, а ультрас на трибунах розмістили банер Маріуполя.

– Рік тому Україна зазнала вторгнення. Місто Маріуполь було повністю зруйновано. А команда футбольного клубу Маріуполь припинила свою діяльність, – йдеться у дописі.

банер Маріуполя в Бразилії

Фото: Twitter/hq_velloso

Там додали, що Бател збереже маріупольський футбольний клуб. ФК Бател змінить своє ім’я, носитиме форму, кольори, прапори, поки маріупольці не зможуть повернутися додому та спокійно грати.

– Сьогодні ми розпочинаємо гру на нашій арені, вітаючи Маріуполь, – зазначили в Атлетіко Паранаенсе.

Відео з трибун стадіону можна побачити за цим посиланням.

Раніше повідомлялося, що бразильський клуб АА Бател гратиме з емблемою та назвою українського ФК Маріуполь. Команда базується у місті Гуарапуава, де зосереджена найбільша українська діаспора в Латинській Америці.

Бразильський клуб має намір грати у кольорах клубу з Маріуполя, доки український ФК не матиме можливості повернутися до рідного міста та поновити свої виступи в чемпіонаті України.

Бразилія, ФК Маріуполь, Футбол
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