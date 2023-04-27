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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Футбол для всіх: німецька Фортуна зробить вхід на домашні матчі безкоштовним

Фортуна Дюссельдорф
Фото: Getty Images

Клуб з другого дивізіону Німеччини Фортуна Дюссельдорф пропонуватиме безкоштовні квитки всім вболівальникам на деякі матчі наступного сезону в межах своєї нової стратегії.

Представники Фортуни заявили, що безкоштовні квитки для вболівальників, які зареєструються на платформі для участі в розіграші квитків, будуть запропоновані щонайменше на три домашні матчі чемпіонату в наступному сезоні. Їхню вартість покриють спонсори.

— Ми відкриваємо футбол для всіх. У нас буде безкоштовний вхід на ігри ліги на цьому стадіоні. Ми називаємо це Фортуна для всіх, яка може і буде вести нас до успішного майбутнього, – сказав гендиректор клубу Александр Йобст.

За його словами, пілотна фаза з щонайменше трьома домашніми іграми в наступному сезоні буде розширена до більшої кількості матчів, а згодом, очікується, до всіх домашніх ігор.

У клубі заявили, що сторони підписали п’ятирічну угоду на суму €45 млн. У клубі повідомили, що близько 20% від цих надходжень підуть на розвиток молодіжного та жіночого футболу, а ще 20% – на цифрову інфраструктуру та стадіон.

Йобст додав, що для того, щоб запропонувати безкоштовне відвідування всіх домашніх матчів клубу, потрібно більше довгострокових партнерів, які “приєднаються на цьому шляху”.

У другій Бундеслізі Фортуна в цьому сезоні має середню відвідуваність домашніх матчів – майже 30 тис. уболівальників. Щодо німецької Бундесліги, то вона є найбільш відвідуваною футбольною лігою у світі з більш ніж 42 тис. вболівальників у середньому за матч.

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Джерело: The Guardian
Бундесліга, Німеччина, Футбол
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