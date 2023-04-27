Від атлетів з РФ не вимагатимуть засудження війни в Україні для допуску до змагань

Російські та білоруські спортсмени будуть змушені підписати декларацію, в якій зобов’язуватимуться відповідати критеріям нейтральності.

Про це повідомив президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту (ASOIF) Франческо Річчі Бітті.

За його словами, наразі організація працює над текстом цієї декларації.

— Спортсмени повинні будуть підписати декларацію, але від них не вимагатимуть заявити, що вони проти війни, тому що в Росії за це є кримінальна справа. Ми розробляємо, за допомогою юристів, типову декларацію, – сказав він.

Після рекомендації МОК щодо допуску атлетів з РФ та Білорусі деякі міжнародні федерації вирішили дозволити спортсменам з цих двох країн брати участь у змаганнях на умовах нейтральності. Йдеться про міжнародні федерації фехтування, тенісу, сучасного п’ятиборства, боротьби, настільного тенісу, тхеквондо, триатлону та скейтбордингу.

Водночас є й ті федерації, які вирішили не змінювати своєї позиції, ухваленої відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Офіційно це підтвердили федерації легкої атлетики, баскетболу, хокею, бадмінтону та кінного спорту.

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