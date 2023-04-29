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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Один з найважчих моментів: Шевченко про відвідування шпиталів з пораненими воїнами

Андрій Шевченко

Легенда українського футболу Андрій Шевченко сказав, що добре, що про війну в Україні говорять, але він хотів би, щоб світ зрозумів шкоду, якої було завдано країні внаслідок російської агресії.

В інтерв’ю The Guardian колишній наставник збірної України сказав, що хоче поділитися зі світом тим, що відчуває український народ.

— Зображення руйнувань і бомб, що падають, можна побачити по телебаченню, але особисте відчуття після того, як ви заходите в лікарні, абсолютно інше. Ти відчуваєш біль людей. Тому я хочу поділитися зі світом тим, що відчуває український народ, – сказав Шевченко.

Він підкреслив, що українські солдати захищають лінію фронту, ризикуючи своїм життям і кожен у зоні бойових дій це знає. Ексфутболіст додав, що ще небезпечніше перебувати близько до лінії фронту, маючи на увазі сім’ї та маленьких дітей, які залишилися там.

 

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Допис, поширений UNITED24 (@u24.gov.ua)

За словами Шевченка, необхідно підтримувати цих людей, коли їм доводиться відновлюватися в лікарні. А також заохотити їх після важкого поранення мати бажання продовжувати жити.

Він також поділився своїми емоціями, коли відвідував у шпиталях українських захисників, які втратили на війні кінцівки.

— Я просто хочу приділити їм увагу. Заходжу, кажу йому велике спасибі за службу, за те, що він захищає Україну. Це один з найважчих моментів – ходити в ці шпиталі, але це дуже приємно, коли ти можеш подякувати їм від усіх нас, – додав Шевченко.

Андрій Шевченко

Фото: United24

Він також пригадав ранні години 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Він розповів, що перш ніж лягти спати, дуже нервував і Росія нападе на Україну. О третій ночі за Лондоном йому зателефонувала його мама.

— Я розплющую очі, бо мені дзвонить мама. Я вже знаю, що це означає… Коли почалася перша атака, деякі важливі військові бази навколо аеропортів були обстріляні ракетами. Моя мама живе досить близько до однієї з них, вона відчула вибух і одразу ж зателефонувала мені. Вона була налякана і дезорієнтована. Вона плакала, і я зрозумів. Почалася війна.

Мати Шевченка та його сестра виїхали з України через шість тижнів. Після того, як вони перетнули кордон, вони поїхали в Італію. Шевченко розповів, що від тоді вони ще тричі поверталися в Україну. Він же намагається відвідувати Україну щомісяця.

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Фото: United24

Джерело: The Guardian
Андрій Шевченко, Війна в Україні, Футбол
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