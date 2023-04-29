В української чемпіонки світу з важкої атлетики виявили допінг: чим це загрожує для збірної

Із моменту завершення Олімпіади-2020 у Токіо трьох українських спортсменів, які виступають у важкій атлетиці, піймали на допінгу. Є побоювання, що у Парижі-2024 українці не зможуть виступити у цій дисципліні.

Видання Inside the Games повідомило, що допінг виявили у чемпіонки світу-2021 у вазі до 81 кг Аліни Марущак. Вона була заявлена на Євро-2023 у Вірменії, але не брала участі.

У пробі Марущак виявили діуретик гідрохлоротіазид, після чого її тимчасово відсторонили. За інформацією видання, Федерація важкої атлетики України вже проінформована про цей позитивний допінг-тест атлетки.

Аліна Марущак – третій представник України, хто отримав позитивний допінг-тест. Заборонені речовини раніше виявили у Руслана Кожакіна та Богдана Тараненка. Усі три справи ще відкриті, тож спортсмени ще можуть їх оскаржити та спробувати довести свою невинуватість.

Чим це загрожує для збірної?

Якщо їх дискваліфікують на стандартний термін у чотири роки, Україна у важкій атлетиці залишиться поза межами Олімпійських ігор.

Згідно з правилами кваліфікації Міжнародної важкоатлетичної федерації IWF, якщо три або більше порушень антидопінгових правил будуть скоєні “спортсменом або іншою особою, пов’язаною з федерацією-членом” у період із 23 липня 2021 року до 25 липня 2024 року, до збірної будуть застосовані санкції.

Незалежна комісія IWF може відкликати частину або всі шість квотних місць країни – три для чоловіків і три для жінок.

Станом на кінець квітня 2023 року, за позиціями в олімпійському відбірковому рейтингу Україна може отримати дві квоти у важкій атлетиці, обидві – у жінок.

На літній Олімпіаді-2020 у Токіо Україна вже мала обмеження за кількістю спортсменів у важкій атлетиці. Тоді Україну представляли дві важкоатлетки.

Джерело: Inside the Games

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