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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Атлетам з РФ та Білорусі дали зелене світло ще в одному олімпійському виді спорту

росіянка Алсу Міназова
Фото: Getty Images

Комітет Міжнародної федерації каное-веслування (ICF) вирішив дозволити атлетам із Росії та Білорусі повернутися до змагань у нейтральному статусі.

Про це йдеться у рішенні, опублікованому на сайті ICF.

Зазначається, що ці спортсмени “не мають підтримувати дії своєї держави в Україні”.

Рішення комітету Міжнародної федерації каное-веслування ухвалили після тривалих консультацій з членами організацій. В ICF відзначили, що під час нього враховували потенційні питання безпеки, висловлені організаторами змагань.

У комітеті також повідомили, що для розгляду заявок російських та білоруських спортсменів буде створена незалежна комісія.

Терміни повернення визначать після того, як ця комісія встановить правила допуску таких спортсменів. Також має бути підтвердження, що спортсмени з цих країн здавали допінг-тести відповідно до вимог ITA.

Водночас заборона на участь усіх російських та білоруських офіційних осіб залишиться чинною і надалі. Їм не буде дозволено засідати у будь-якій якості або бути присутніми на заходах ICF.

В ICF зазначили, що ухвалили таке рішення через прихильність до відстоювання принципів спорту, але продовжують засуджувати дії Росії та Білорусі в Україні.

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МОК, Олімпійські ігри, Росія
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