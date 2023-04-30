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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Гімнаст Ковтун виборов три золоті медалі на етапі Кубка світу у Каїрі

Ілля Ковтун
Фото: НОК

Український гімнаст Ілля Ковтун виборов три золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Каїрі (Єгипет).

Спершу він здобув золото у вільних вправах, а також бронзову нагороду у вправах на коні. Фінали у цих дисциплінах відбулися напередодні, 29 квітня.

А в заключний змагальний день 19-річний українець тріумфував у вправах на паралельних брусах та на перекладині.

Він набрав 14.833 балів у паралельних брусах, випередивши найближчого переслідувача – єгиптянина Мохамеда Афіфі на 8.3 бала. А у фіналі на перекладині він взяв гору над бельгійцем Максімом Жентгесом, обійшовши його на 0.3 бала.

Ковтун також пройшов до фіналу в опорному стрибку, але знявся зі змагання. Але в цій дисципліні наша команда не залишилася без нагороди – срібло тут виборов 20-річний Назар Чепурний. Для нього це перша нагорода за рік.

Таким чином, Україна на цьому етапі Кубка світу фінішувала з п’ятьма медалями, три з яких золоті. Це дозволило синьо-жовтим виграти медальний залік, випередивши Вірменію, у якої чотири медалі (золото, срібло та дві бронзи).

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