Все записав! Моурінью одягнув мікрофон на гру Серії А, щоб “захиститися” від арбітра

Головному тренеру римської Роми Жозе Моурінью довелося вдягнути мікрофон, щоб “захиститися” від “найгіршого арбітра”, якого він коли-небудь зустрічав у своєму житті.

Португальський фахівець розповів про рішення одягнути мікрофон на матч проти Монци, який завершився 1:1.

Після гри він розкритикував арбітра Даніеле Кіффі за вилучення турецького футболіста римлян Зекі Челіка на 96-й хвилині. Моурінью назвав Кіффі “найгіршим рефері” в його житті.

Загалом у поточному сезоні Моурінью отримав три червоні картки за суперечки з арбітрами, одну з яких від Кіффі.

— Я не дурень. Я пішов на гру з мікрофоном. Я все записав. Від моменту, коли я вийшов з роздягальні, і до моменту, коли я повернувся – я захищав себе. Він (Кіффі, – Ред.) найгірший. Технічно він просто жахливий. Нуль емпатії. Нуль спілкування. Нуль розуміння, – сказав Моурінью.

Коментуючи епізод з вилученням свого гравця у компенсований час, він сказав, що рефері показав другий гірчичник за те, що футболіст послизнувся.

За словами Моурінью, він закінчив працювати за 20-30 хвилин до кінця матчу, бо знав, що арбітр дасть йому червону за будь-що. Але португалець додав: Я не дав йому нагоди, вирішив, що з мене досить.

— Повірте, я мав справу з багатьма поганими арбітрами. Зазвичай, коли я говорю про арбітрів, це тому, що вони мають безпосередній вплив на гру, – сказав тренер.

Моурінью додав, що ситуація з цим арбітром у чемпіонаті є ознакою слабкості Роми, бо римляни не можуть заручитися підтримкою інших клубів, що виступити про того, щоб Кіффі судив матчі Серії А.

У матчі проти Монци рахунок відкрили підопічні Моурінью після голу Стефана Ель-Шаараві усередині першого тайму. На цей гол господарі поля відповіли влучним ударом Луки Кальдіроли ще до перерви.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Рома зараз опинилася поза межами єврокубків і посідає сьоме місце, маючи в активі 58 очок. Лідером Серії А йде Наполі (79), який випереджає на 15 очок найближчого переслідувача Лаціо.

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