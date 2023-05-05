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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Наполі здобув титул чемпіона Серії А вперше за 33 роки

Наполі
Фото: Getty Images

Футбольний клуб Наполі достроково став чемпіоном Італії у сезоні-2022/23. Це перше Скудетто неаполітанців з 1990 року.

У матчі 33 туру Серії А Наполі розійшовся нічиєю на виїзді з Удінезе (1:1). Рахунок у матчі відкрив півзахисник господарів поля Санді Ловрич, але після перерви Віктор Осімхен відновив паритет у зустрічі.

Завдяки нічиїй команда Лучано Спаллетті набрала 80 очок за підсумками 33 турів та стала недосяжною для найближчого переслідувача Лаціо на 16 очок за п’ять турів до закінчення сезону.

Неаполітанці могли оформити чемпіонство ще у минулому турі, але зіграли внічию із Салернітаною. Це зберігало математичні шанси для Лаціо наздогнати лідера турнірної таблиці.

Гол Осімхена у матчі з Удінезе спричинив бурхливе святкування тисяч вболівальників Наполі, які відвідали гру, а також десятків тисяч фанів на стадіоні Дієго Армандо Марадона (колишній Сан-Пауло), де матч транслювали на великих екранах.

Наполі очолював турнірну таблицю більшу частину сезону. За 33 тури вони програли лише три матчі у Серії А.

Востаннє Наполі вигравав титул чемпіона Італії у сезоні-1989/90. Усього на рахунку неаполітанців з 1990 року чотири трофеї (три Кубки та один Суперкубок Італії).

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