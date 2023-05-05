Німеччина вдруге відмовилася проводити етап Кубка світу з фехтування через росіян

У Німеччині скасували проведення етапу Кубка світу з фехтування на рапірах серед чоловіків через допуск до змагань росіян та білорусів. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

Змагання мали відбутися 10-12 листопада у Бонні. Минулого року в етапі Кубка світу у цьому місті взяв участь 261 фехтувальник із 48 країн.

Глава Олімпійського фехтувального клубу Бонна Гудрун Неттерсхайм пояснила це рішення тим, що проти України досі триває жорстока війна.

– Це рішення ми ухвалили, тому що там ведеться нелюдська війна. Воно стосується усіх спортсменів. Взагалі, я вважаю, що набагато гірше залишити це на розсуд окремої людини. Потрібно казати, що ми всі проти, бо це дуже чітка лінія. Вона має бути у кожної організації, як на національному, так і на міжнародному рівні, – сказала Неттерсхайм.

Раніше Німеччина відмовилася від проведення Кубка світу з жіночої рапіри у Таубербішофсхаймі. Змагання перенесли до болгарського Пловдива.

На початку березня FIE дозволила російським і білоруським фехтувальникам повернутися до міжнародних змагань. Де-факто фехтування стало першим олімпійським видом спорту, який знову відкрив свої змагання для спортсменів із цих двох країн.

Джерело: Süddeutsche Zeitung

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