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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна здобула третю поспіль перемогу та вийшла у півфінал турніру у Франції

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 125 у французькому Сен-Мало.

У двох сетах вона здолала представницю Франції Леолью Жанжан з рахунком 6:3, 6:1. Для Світоліної це третя поспіль перемога.

Українка зробила п’ять подач на виліт, тоді як у суперниці лише один ейс за гру. Також українка припустилася трьох подвійних помилок, проти п’яти у французки. Зустріч тривала трохи більше однієї години.

Таким чином на турнірі у Сен-Мело українка вперше від часу повернення у теніс після перерви й народження дитини здобула вже три перемоги.

Спершу вона обіграла представницю Греції Деспіну Папаміхаїл, після чого вибила з турніру бельгійку Ісалін Бонавентюр, яка є 84-ю ракеткою світу.

За вихід у фінал турніру українка посперечається із американкою Слоан Стівенс, яка посідає 48 сходинку в рейтингу WTA. В іншому матчі півфіналу зіграють американка Кеті Волинець та бельгійка Грет Міннен. Обидва матчі відбудуться в суботу, 6 травня.

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