Глава МОК прагне повернути росіян до змагань та Олімпіади, щоб “об’єднати світ”

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що організація робить все, щоб повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Як повідомило китайське агентство Xinhua, про це він сказав під час поїздки до Китаю.

За його словами, рішення про те, чи зможуть російські та білоруські спортсмени змагатися на Олімпійських іграх в Парижі у 2024 році, буде ухвалено “у відповідний час”.

Він сказав, що з метою повернення атлетів з РФ та Білорусі були змінені рекомендації МОК щодо допуску атлетів з цих двох країни у нейтральному статусі до змагань. Він пояснив, що зважаючи на те, як міжнародні федерації будуть дотримуватися нових рекомендацій – буде й ухвалене рішення щодо участі росіян та білорусів у Олімпіаді-2024.

— Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, пропозицію олімпійського руху і повернути спортсменів з російськими та білоруськими паспортами на міжнародні змагання, – сказав Бах.

За його словами, МОК перебуває у тісній співпраці з міжнародними федераціями. Бах висловив сподівання, що спортсмени з РФ та Білорусі будуть брати участь в нейтральному статусі.

69-річний глава організації назвав свій задум з поверненням росіян на Ігри-2024 у Парижі “об’єднанням усього світу на Олімпіаді”.

Також президент МОК вчергове заявив, що рішення про участь росіян та білорусів в Олімпіаді ухвалюватимуть не уряди. Він сказав, що будь-який вид бойкоту лише покарає власних спортсменів.

Наприкінці березня МОК рекомендував спортивним федераціям допустити росіян до індивідуальних змагань у нейтральному статусі з певними винятками. Тоді ж Бах заявив, що допуск спортсменів з РФ та Білорусі до літньої Олімпіади у Парижі відклали.

Джерело : Сіньхуа

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