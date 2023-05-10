Головна битва попереду! Реал та Манчестер Сіті розписали нічию у Мадриді
Іспанський Реал Мадрид та англійський Манчестер Сіті розписали нічию у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Зустріч відбулася на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді та завершилася з рахунком 1:1.
Містяни першими створили нагоду, щоб відкрити рахунок у зустрічі. На дев’ятій хвилині Бернарду Сілва викотив м’яча до лінії штрафного мадридців, після чого Кевін Де Брюйне пробив у дотик під ближню стійку. Та голкіпер Тібо потягнув цей удар.
Згодом Куртуа надійно зіграв і після удару низом у ближній кут воріт від Родрі.
І хоча Сіті переважав, як за володінням м’ячем, так і за ударами по воротах, перший гол у матчі записали на табло саме господарі поля. Едуарду Камавінга розігнав атаку Реала, відпасував у центр на Вінісіуса, який пробив сітку воріт Едерсона.
Після перерви Де Брюйне почав активніше пристрілюватися по воротах суперника. На 52-й хвилині він увірвався до штрафного вершкових та пробив під гострим кутом, але Куртуа знову виручив королівський клуб.
Манчестер Сіті вдалося зрівняти на 67-й хвилині після точного удару Де Брюйне, якому асистував Ілкай Гюндоган.
Матч-відповідь команд відбудеться 17 травня у Манчестері. В іншому матчі зустрінуться дві італійські команди, які ділять між собою легендарний Сан-Сіро – Мілан та Інтер. Їхня перша гра запланована на 10 травня.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников