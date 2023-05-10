Головна битва попереду! Реал та Манчестер Сіті розписали нічию у Мадриді

Іспанський Реал Мадрид та англійський Манчестер Сіті розписали нічию у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Зустріч відбулася на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді та завершилася з рахунком 1:1.

Містяни першими створили нагоду, щоб відкрити рахунок у зустрічі. На дев’ятій хвилині Бернарду Сілва викотив м’яча до лінії штрафного мадридців, після чого Кевін Де Брюйне пробив у дотик під ближню стійку. Та голкіпер Тібо потягнув цей удар.

Згодом Куртуа надійно зіграв і після удару низом у ближній кут воріт від Родрі.

І хоча Сіті переважав, як за володінням м’ячем, так і за ударами по воротах, перший гол у матчі записали на табло саме господарі поля. Едуарду Камавінга розігнав атаку Реала, відпасував у центр на Вінісіуса, який пробив сітку воріт Едерсона.

Після перерви Де Брюйне почав активніше пристрілюватися по воротах суперника. На 52-й хвилині він увірвався до штрафного вершкових та пробив під гострим кутом, але Куртуа знову виручив королівський клуб.

Манчестер Сіті вдалося зрівняти на 67-й хвилині після точного удару Де Брюйне, якому асистував Ілкай Гюндоган.

Матч-відповідь команд відбудеться 17 травня у Манчестері. В іншому матчі зустрінуться дві італійські команди, які ділять між собою легендарний Сан-Сіро – Мілан та Інтер. Їхня перша гра запланована на 10 травня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.