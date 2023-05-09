Мессі та збірна Аргентини стали лауреатами Laureus World Sports Awards

Аргентинський футболіст французького ПСЖ Ліонель Мессі та його національна команда – збірна Аргентини, яка перемогла на чемпіонаті світу, стали лауреатами премії Laureus World Sports Awards.

Церемонія вручення відбулася у Парижі у понеділок, 8 травня.

На Мундіалі-2022 у Катарі Мессі забив сім голів, чотири з яких – із пенальті. А його команда у фіналі в серії післяматчевих пенальті обіграла збірну Франції.

– Це особлива честь. Я хочу подякувати всім моїм партнерам по команді, не тільки з національної збірної, а й із ПСЖ – я не досягнув нічого з цього наодинці та вдячний, що можу розділити все з ними, – сказав футболіст.

Спортсменкою року стала ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс.

Вона виграла титул чемпіонки світу з бігу на 100 м на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Орегоні в липні. Фрейзер-Прайс стала першою спортсменкою, яка виграла п’ять золотих нагород в індивідуальному заліку на ЧС із легкої атлетики.

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Данії Крістіан Еріксен отримав нагороду Повернення року після повернення у футбол після того, як знепритомнів на полі через зупинку серця під час Євро-2020.

Нагороду Світовий прорив року отримав другий номер рейтингу ATP іспанець Карлос Алькарас, який у віці 19 років переміг на US Open-2022 та став наймолодшою ракеткою світу серед чоловіків.

Спортсменом(кою) року з інвалідністю визнали Кетрін Дебруннер (перегони на інвалідних візках), а екшн-спортсменом(кою) року стала лижна фристайлістка Ейлін Гу.

Лауреати премії були обрані шляхом голосування видатними спортсменами, які є членами Академії Laureus.

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