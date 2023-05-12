FIE не допустила до турнірів лідерок РФ у фехтуванні. Там вже розглядають бойкот відбору на Ігри-2024

Збірна України з фехтування подала заявки на участь в етапах Кубка світу з шаблі у Батумі та Мадриді. Змагання стартують 12 травня та триватимуть до 14 травня.

У Батумі виступлять Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька. У Мадриді – Юрій Цап, Андрій Ягодка, Олексій Стаценко, Богдан Платонов та Василь Гумен.

Це стало можливим після того, як до змагань не допустили російських фехтувальників. Після недопуску провідних російських атлетів у РФ заявили, що взагалі розглядають бойкот олімпійської кваліфікації з фехтування, повідомляє ESPN.

Хоча Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила росіянам брати участь у змаганнях під своєю егідою, вони досі не виступили ще не жодному турнірі. Спершу їх не допустили до етапу Кубка світу у Сеулі, а пізніше у Калі та Акапулько. Немає їх також у заявках на найближчі турніри з фехтування на шаблях у Батумі та Мадриді.

11 травня президент Федерації фехтування Росії повідомив, що до турніру у Грузії не допустили їхніх лідерок Софію Позднякову, Софію Велікую, Яну Єгорян та Ольгу Нікітіну.

Після цього глава російського НОК Станіслав Поздняков заявив, що Росія розглядає бойкот відбіркових змагань до Парижа-2024.

Він назвав критерії щодо участі росіян, висунуті МОК, “практично нереальними”. За його словами, їхня позиція “одностайна” і заявив, що російські фехтувальники братимуть участь у змаганнях лише за відсутності “надуманих параметрів та інших штучних перешкод”.

Джерело : ESPN

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