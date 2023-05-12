FIE не допустила до турнірів лідерок РФ у фехтуванні. Там вже розглядають бойкот відбору на Ігри-2024
Збірна України з фехтування подала заявки на участь в етапах Кубка світу з шаблі у Батумі та Мадриді. Змагання стартують 12 травня та триватимуть до 14 травня.
У Батумі виступлять Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька. У Мадриді – Юрій Цап, Андрій Ягодка, Олексій Стаценко, Богдан Платонов та Василь Гумен.
Це стало можливим після того, як до змагань не допустили російських фехтувальників. Після недопуску провідних російських атлетів у РФ заявили, що взагалі розглядають бойкот олімпійської кваліфікації з фехтування, повідомляє ESPN.
Хоча Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила росіянам брати участь у змаганнях під своєю егідою, вони досі не виступили ще не жодному турнірі. Спершу їх не допустили до етапу Кубка світу у Сеулі, а пізніше у Калі та Акапулько. Немає їх також у заявках на найближчі турніри з фехтування на шаблях у Батумі та Мадриді.
11 травня президент Федерації фехтування Росії повідомив, що до турніру у Грузії не допустили їхніх лідерок Софію Позднякову, Софію Велікую, Яну Єгорян та Ольгу Нікітіну.
Після цього глава російського НОК Станіслав Поздняков заявив, що Росія розглядає бойкот відбіркових змагань до Парижа-2024.
Він назвав критерії щодо участі росіян, висунуті МОК, “практично нереальними”. За його словами, їхня позиція “одностайна” і заявив, що російські фехтувальники братимуть участь у змаганнях лише за відсутності “надуманих параметрів та інших штучних перешкод”.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов