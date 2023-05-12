Відсторонення росіян у гімнастиці продовжили, але в липні рішення переглянуть

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) залишила чинним відсторонення від змагань спортсменів із Росії та Білорусі під своєю егідою.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет FIG на засіданні у Стамбулі.

– Після нової оцінки ситуації щодо російських і білоруських спортсменів, а також офіційних осіб, Виконавчий комітет FIG вважає, що заходи, ухвалені 1-2 березня 2023 року, засновані на статті 13.3 Статуту FIG, залишаються чинними без будь-яких змін, – йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що Міжнародна федерація гімнастики “продовжить стежити за поточною ситуацією” і може переглянути рішення залежно від того, як вона змінюватиметься.

Наступне засідання Виконавчого комітету організації має відбутися 19-20 липня у Лозанні.

Наприкінці березня Виконком МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, проте рішення щодо участі атлетів з цих двох країн в літній Олімпіаді-2024 відкладено.

Як відомо, крім гімнастики залишили чинним бан для російських і білоруських атлетів міжнародні федерації таких видів спорту: бадмінтон, баскетбол, кінний спорт, серфінг, скелелазіння й легка атлетика.

Джерело: FIG

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.