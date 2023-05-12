Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Не лише технічний збій: експерт назвав можливі причини інциденту з Bayraktar над Києвом
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Відсторонення росіян у гімнастиці продовжили, але в липні рішення переглянуть

російський гімнаст нікіта нагорний
Фото: Depositphotos

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) залишила чинним відсторонення від змагань спортсменів із Росії та Білорусі під своєю егідою.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет FIG на засіданні у Стамбулі.

– Після нової оцінки ситуації щодо російських і білоруських спортсменів, а також офіційних осіб, Виконавчий комітет FIG вважає, що заходи, ухвалені 1-2 березня 2023 року, засновані на статті 13.3 Статуту FIG, залишаються чинними без будь-яких змін, – йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що Міжнародна федерація гімнастики “продовжить стежити за поточною ситуацією” і може переглянути рішення залежно від того, як вона змінюватиметься.

Наступне засідання Виконавчого комітету організації має відбутися 19-20 липня у Лозанні.

Наприкінці березня Виконком МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, проте рішення щодо участі атлетів з цих двох країн в літній Олімпіаді-2024 відкладено.

Як відомо, крім гімнастики залишили чинним бан для російських і білоруських атлетів міжнародні федерації таких видів спорту: бадмінтон, баскетбол, кінний спорт, серфінг, скелелазіння й легка атлетика.

Читайте також
FIE не допустила до турнірів лідерок РФ у фехтуванні. Там вже розглядають бойкот відбору на Ігри-2024
фехтування

Джерело: FIG

Гімнастика, МОК
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
FIE не допустила до турнірів лідерок РФ у фехтуванні. Там вже розглядають бойкот відбору на Ігри-2024
фехтування
Один із важелів впливу: дзюдоїст Зантарая про бойкот змагань, де присутні росіяни
Георгій Зантарая
Глава МОК прагне повернути росіян до змагань та Олімпіади, щоб “об’єднати світ”
Томас Бах
Гімнаст Ковтун виборов три золоті медалі на етапі Кубка світу у Каїрі
Ілля Ковтун
Атлетам з РФ та Білорусі дали зелене світло ще в одному олімпійському виді спорту
росіянка Алсу Міназова
Відео
Економіка
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня

Нардеп розповів, на скільки зростуть платіжки українців за електроенергію.

Марта Бондаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Відсторонення росіян у гімнастиці продовжили, але в липні рішення переглянуть
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
Відсторонення росіян у гімнастиці продовжили, але в липні рішення переглянуть
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
Відсторонення росіян у гімнастиці продовжили, але в липні рішення переглянуть
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (12.05.2023)
Відсторонення росіян у гімнастиці продовжили, але в липні рішення переглянуть
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь