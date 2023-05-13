В нейтральному статусі. IWF дозволила атлетам із РФ і Білорусі брати участь у змаганнях

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) після онлайн-засідання виконавчої ради, що пройшло у п’ятницю, 12 квітня, ухвалила рішення застосувати рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо участі спортсменів із російським або білоруським паспортом на міжнародних змаганнях.

Про це повідомили на сайті IWF.

– Ці умови стосуються кваліфікаційних критеріїв, яких мають дотримуватися спортсмени з російським чи білоруським паспортом для участі в змаганнях IWF, а також дотримання їхнього статусу суворого нейтралітету під час участі в цих заходах, – йдеться у повідомленні.

У рамках цього процесу незалежні агентства проводитимуть індивідуальні перевірки всіх спортсменів і допоміжного персоналу з російськими або білоруськими паспортами.

– IWF хотіла б підкреслити, що це рішення, також рішуче підтримане Комісією спортсменів IWF, є найкращим можливим балансом між збереженням незмінної позиції IWF щодо солідарності з Україною і необхідністю збереження в максимально можливій мірі можливості для всіх індивідуальних нейтральних спортсменів займатися спортом незалежно від їхньої національності, – зазначають в IWF.

Водночас в IWF зазначили, що “неухильно дотримувалися рекомендацій, виданих Міжнародним олімпійським комітетом” від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що МОК планує перевіряти російських і білоруських спортсменів щодо їхньої позиції у війні Росії проти України, перш ніж допустити їх до міжнародних змагань.

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