Вперше за 7 років! Українські шаблістки вибороли золото на етапі Кубка світу

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виборола золото на етапі Кубка світу у грузинському Батумі. Ці змагання були також першими у кваліфікаційному періоді на Олімпіаду-2024.

У Батумі українки виступали у такому складі: Ольга Харлан, Аліна Комащун, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

Наша команда була 15-ю за посівом, згідно з місцем у світовому рейтингу. У другому раунді суперницями українок стали лідерки світового рейтингу збірна Франції, яку наші дівчата мінімально здолали з рахунком 45:44. Вирішальним у цьому протистоянні став останній раунд за участю Ольги Харлан – 8:5.

На шляху до золота збірна України з фехтування на шаблях здолала ще три команди із першої десятки рейтингу: Італію, Азербайджан та США.

Це золото для нашої жіночої збірної на етапах Кубка світу стало першим з січня 2016 року. Відтоді українки ще двічі виходили у фінал, але поступалися, задовольнившись сріблом.

Зараз Україна очолює кваліфікаційний відбір на літні Олімпійські ігри-2024 у жіночій команді на шаблях. Крім того, ця перемога дозволить нашій команді піднятися у світовому рейтингу на 11-ту сходинку.

Жіноча збірна України змогла взяти участь в етапі Кубка світу у Батумі через недопуск до змагань росіянок, а саме лідерок збірної РФ Софії Позднякової, Софії Велікої, Яни Єгорян та Ольги Нікітіної.

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