Особисто моє рішення: титулована українська гімнастка виступатиме за Ізраїль

Українська гімнастка Меланія Тур вирішила змінити спортивне громадянство і тепер виступатиме за збірну Ізраїлю.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) на своєму сайті повідомила, що запит на зміну спортивного громадянства 18-річної Меланії було схвалено на засіданні виконавчого комітету.

Тур зможе виступати на турнірах під егідою FIG та під прапором Ізраїлю лише через рік з 12 травня 2024 року.

Спортсменка виступала за збірну України на міжнародних змаганнях з 2021 року.

У коментарі виданню Tribuna.com вона сказала, що рішення про зміну громадянства було її ініціативою, яку вона вже обговорила з батьками.

— Це все, що я можу пояснити зараз. Рішення щодо звільнення зі збірної було особисто моє. Батьки повністю підтримали мене. Вони, до речі, як і моя трирічна сестра, перебувають за 150 км від Бахмута та не покидали територію України з початку повномасштабного вторгнення, – сказала Тур.

Гімнастка також пояснила, що слова про Бахмут – це пояснення для тих, хто писав, що її батьки поїхали з нею до Ізраїлю.

Меланія Тур є п’ятиразовою чемпіонкою України серед юніорів та дворазовою чемпіонкою України серед майстрів спорту. У 2020 році вона виборола золоту медаль у командній першості на чемпіонаті Європи, який відбувся у Києві. Тур є вихованкою Тетяни Григор’євої та Ірини Дерюгіної.

Джерела: FIG, Tribuna.com

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