Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Особисто моє рішення: титулована українська гімнастка виступатиме за Ізраїль

Меланія Тур
Фото: Getty Images

Українська гімнастка Меланія Тур вирішила змінити спортивне громадянство і тепер виступатиме за збірну Ізраїлю.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) на своєму сайті повідомила, що запит на зміну спортивного громадянства 18-річної Меланії було схвалено на засіданні виконавчого комітету.

Тур зможе виступати на турнірах під егідою FIG та під прапором Ізраїлю лише через рік з 12 травня 2024 року.

Спортсменка виступала за збірну України на міжнародних змаганнях з 2021 року.

У коментарі виданню Tribuna.com вона сказала, що рішення про зміну громадянства було її ініціативою, яку вона вже обговорила з батьками.

— Це все, що я можу пояснити зараз. Рішення щодо звільнення зі збірної було особисто моє. Батьки повністю підтримали мене. Вони, до речі, як і моя трирічна сестра, перебувають за 150 км від Бахмута та не покидали територію України з початку повномасштабного вторгнення, – сказала Тур.

Гімнастка також пояснила, що слова про Бахмут – це пояснення для тих, хто писав, що її батьки поїхали з нею до Ізраїлю.

Меланія Тур є п’ятиразовою чемпіонкою України серед юніорів та дворазовою чемпіонкою України серед майстрів спорту. У 2020 році вона виборола золоту медаль у командній першості на чемпіонаті Європи, який відбувся у Києві. Тур є вихованкою Тетяни Григор’євої та Ірини Дерюгіної.

Читайте також
Відсторонення росіян у гімнастиці продовжили, але в липні рішення переглянуть
російський гімнаст нікіта нагорний

Джерела: FIG, Tribuna.com

Гімнастика, Художня гімнастика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відсторонення росіян у гімнастиці продовжили, але в липні рішення переглянуть
російський гімнаст нікіта нагорний
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (15.05.2023)
Особисто моє рішення: титулована українська гімнастка виступатиме за Ізраїль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (15.05.2023)
Особисто моє рішення: титулована українська гімнастка виступатиме за Ізраїль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
Особисто моє рішення: титулована українська гімнастка виступатиме за Ізраїль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
Особисто моє рішення: титулована українська гімнастка виступатиме за Ізраїль
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь