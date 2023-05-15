Особисто моє рішення: титулована українська гімнастка виступатиме за Ізраїль
Українська гімнастка Меланія Тур вирішила змінити спортивне громадянство і тепер виступатиме за збірну Ізраїлю.
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) на своєму сайті повідомила, що запит на зміну спортивного громадянства 18-річної Меланії було схвалено на засіданні виконавчого комітету.
Тур зможе виступати на турнірах під егідою FIG та під прапором Ізраїлю лише через рік з 12 травня 2024 року.
Спортсменка виступала за збірну України на міжнародних змаганнях з 2021 року.
У коментарі виданню Tribuna.com вона сказала, що рішення про зміну громадянства було її ініціативою, яку вона вже обговорила з батьками.
— Це все, що я можу пояснити зараз. Рішення щодо звільнення зі збірної було особисто моє. Батьки повністю підтримали мене. Вони, до речі, як і моя трирічна сестра, перебувають за 150 км від Бахмута та не покидали територію України з початку повномасштабного вторгнення, – сказала Тур.
Гімнастка також пояснила, що слова про Бахмут – це пояснення для тих, хто писав, що її батьки поїхали з нею до Ізраїлю.
Меланія Тур є п’ятиразовою чемпіонкою України серед юніорів та дворазовою чемпіонкою України серед майстрів спорту. У 2020 році вона виборола золоту медаль у командній першості на чемпіонаті Європи, який відбувся у Києві. Тур є вихованкою Тетяни Григор’євої та Ірини Дерюгіної.
Джерела: FIG, Tribuna.com
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