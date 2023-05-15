Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі

Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі.

На стадії 1/8 фіналу змагань вона обіграла американську тенісистку Медісон Кіз, яка посідає 23-тю сходинку у рейтингу WTA. Українка нині розташувалася на 47-й позиції.

Трисетове протистояння на корті тривало понад дві години та закінчилося перемогою Калініної з рахунком 2:6, 6:2, 6:4. У Медісон три подачі на виліт за матч, тоді як в Ангеліни жодної. Українка припустилася п’ятьох подвійних помилок і використала 6 із 11 брейкпоінтів.

За вихід до півфіналу Калініна зіграє з переможницею матчу між колумбійкою Камілою Осоріо та бразилійкою Беатріс Хаддад Маєю.

У Римі Калініна розпочала грати з другого туру, де обіграла росіянку Анну Блінкову, а далі американку Софію Кенін. На стадії 1/8 фіналу в одиночному розряді вона залишилася єдиною представницею України. Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремська й Еліна Світоліна зачохлили ракетки у попередніх колах.

Для Ангеліни це другий вихід до чвертьфіналу турніру категорії WTA 1000. Торік у Мадриді за вихід до півфіналу вона поступилася швейцарській тенісистці Жиль Тайхманн.

Читайте також
Світоліна програла Цуренко в українському дербі на турнірі в Римі
Леся Цуренко

Ангеліна Калініна, Рим, Теніс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Світоліна програла Цуренко в українському дербі на турнірі в Римі
Леся Цуренко
Світоліна здобула третю поспіль перемогу та вийшла у півфінал турніру у Франції
Еліна Світоліна
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.05.2023)
Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)
Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь