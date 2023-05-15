Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі.

На стадії 1/8 фіналу змагань вона обіграла американську тенісистку Медісон Кіз, яка посідає 23-тю сходинку у рейтингу WTA. Українка нині розташувалася на 47-й позиції.

Трисетове протистояння на корті тривало понад дві години та закінчилося перемогою Калініної з рахунком 2:6, 6:2, 6:4. У Медісон три подачі на виліт за матч, тоді як в Ангеліни – жодної. Українка припустилася п’ятьох подвійних помилок і використала 6 із 11 брейкпоінтів.

Madrid 2022

Rome 2023@angie_kalinina reaches her second career WTA 1000 quarterfinal, coming from behind to defeat Keys 2-6, 6-2, 6-4!#IBI23 pic.twitter.com/Ez9R9Ay89V — wta (@WTA) May 15, 2023

За вихід до півфіналу Калініна зіграє з переможницею матчу між колумбійкою Камілою Осоріо та бразилійкою Беатріс Хаддад Маєю.

У Римі Калініна розпочала грати з другого туру, де обіграла росіянку Анну Блінкову, а далі американку Софію Кенін. На стадії 1/8 фіналу в одиночному розряді вона залишилася єдиною представницею України. Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремська й Еліна Світоліна зачохлили ракетки у попередніх колах.

Для Ангеліни це другий вихід до чвертьфіналу турніру категорії WTA 1000. Торік у Мадриді за вихід до півфіналу вона поступилася швейцарській тенісистці Жиль Тайхманн.

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