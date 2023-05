Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі.

На стадії 1/8 фіналу змагань вона обіграла американську тенісистку Медісон Кіз, яка посідає 23-тю сходинку у рейтингу WTA. Українка нині розташувалася на 47-й позиції.

Трисетове протистояння на корті тривало понад дві години та закінчилося перемогою Калініної з рахунком 2:6, 6:2, 6:4. У Медісон три подачі на виліт за матч, тоді як в Ангеліни – жодної. Українка припустилася п’ятьох подвійних помилок і використала 6 із 11 брейкпоінтів.

Madrid 2022

Rome 2023@angie_kalinina reaches her second career WTA 1000 quarterfinal, coming from behind to defeat Keys 2-6, 6-2, 6-4!#IBI23 pic.twitter.com/Ez9R9Ay89V

