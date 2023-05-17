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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це заради Бога, батька та моєї країни: Ломаченко перед боєм з Гейні

Василь Ломаченко
Фото: Getty Images

Український боксер Василь Ломаченко не може дочекатися поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти американця Девіна Гейні. Бій відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі.

На передматчевому заході промоутерської компанії Top Rank боксер сказав, що цей бій його мрія.

— Для мене це дещо особливе. Бо це моя мета, моя мрія, я не можу дочекатися, – заявив Ломаченко.

Тоді ведучий сказав, що він вийде в ринг в той час, коли в Україні триває жахлива війна. Отож це не просто бій за себе чи свою сім’ю та команду, а за цілу країну. Тоді Василь сказав:

— Перш за все, це все для Бога, по-друге, для мого батька, моєї родини. І, звичайно, це заради моєї країни. Менше слів. Просто дочекаємося 20 травня, суботнього вечора. Це все. Я готовий, я здоровий. 20 травня, – додав Василь.

Ломаченко та Гейні вийдуть на ринг арени MGM Grand у Лас-Вегасі 20 травня. В Україні цей поєдинок відбудеться у ніч на 21 травня, але не буде транслюватися. На початку травня медіасервіс Megogo повідомив, що відмовився від показу цього бою, назвавши це рішення свідомим.

Наприкінці березня Ломаченко втрапив в один із останніх гучних скандалів, коли опублікував відео пов’язане з УПЦ МП. Боксер спробував порівняти чинну владу України з нацистами.

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Джерело: Top Rank

Бокс, Василь Ломаченко
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