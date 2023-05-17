До матчів збірної менше місяця, а у Реброва на руках дві пропозиції – ЗМІ

Головний претендент на посаду тренера збірної України Сергій Ребров розглядає варіант продовження контракту з еміратським клубом Аль-Айн і трирічний контракт з УАФ.

Грецьке видання Sport 24 пише, що фахівець, можливо, вирішить поєднувати тренерську роботу у клубі з ОАЕ та збірній України.

Відтак, грецький Олімпіакос більше не розглядає кандидатуру 48-річного Реброва на посаду головного тренера команди.

Контракт Реброва з Аль-Айном закінчується влітку, та, схоже, що керівники клубу задоволені роботою фахівця і хочуть його утримати у клубі. Паралельно УАФ нібито пропонує йому трирічний контракт на роботу зі збірною України.

До слова, Ребров в передостанньому турі втратив шанси на чемпіонство з Аль-Айном. Команда, яку очолює українець, поступилася трьома очками клубу Аль-Ахлі Дубай і задовольнилася сріблом.

До найближчих матчів збірної України залишилося менше місяця. 12 червня у синьо-жовтих запланована товариська гра з командою Німеччини, після чого вони продовжать участь у відборі на Євро-2024. Виконувачем обов’язків головного тренера команди є Руслан Ротань, який поєднує ці обов’язки з посадою головного тренера молодіжки та ФК Олександрії.

Джерело: Sport 24

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