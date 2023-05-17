Калініна вирвала путівку у півфінал турніру у Римі у майже чотиригодинному матчі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 1000 у Римі. У матчі 1/4 фіналу вона здолала бразилійку Беатріс Хаддад Маю з рахунком 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Матч видався вкрай напруженим, а тенісистки провели на корті майже чотири години.

Калініна чотири рази подала на виліт та припустилася п’ятьох подвійних помилок. У її суперниці п’ять ейсів та чотири подвійні помилки.

3 hours and 41 minutes An incredible match by both players but it’s Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC — wta (@WTA) May 16, 2023

У першому сеті Ангеліна двічі вела з двома брейками, але після медичної перерви суперниці українка не змогла реалізувати сетбол. Коли гра перейшла у тай-брейк, сильнішою була Беатріс.

У другій партії Калініна повела, але за рахунку 4:2 віддала свою подачу. Сет знову дійшов до тайбрейку, який українка завершила на свою користь. У вирішальній третій партії вона поступалася бразилійці 0:3, але зібралася та дотиснула суперницю, взявши шість розіграшів поспіль.

Тенісистки вчетверте зустрічалися в очному протистоянні на корті. Усі матчі завершувалися перемогою Калініної. Варто додати, що бразилійка посідає 15-ту сходинку у рейтингу WTA. Ангеліна поки йде на 47 сходинці.

За місце у фіналі вона посперечається з представницею Росії Веронікою Кудерметовою, яка виступає без прапора. Їхня гра запланована на 19 травня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.