Калініна вирвала путівку у півфінал турніру у Римі у майже чотиригодинному матчі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 1000 у Римі. У матчі 1/4 фіналу вона здолала бразилійку Беатріс Хаддад Маю з рахунком 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Матч видався вкрай напруженим, а тенісистки провели на корті майже чотири години.

Калініна чотири рази подала на виліт та припустилася п’ятьох подвійних помилок. У її суперниці п’ять ейсів та чотири подвійні помилки.

3 hours and 41 minutes

An incredible match by both players but it’s Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC

— wta (@WTA) May 16, 2023